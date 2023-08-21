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林口仲夏夜兒童親子劇場《武松打虎》活動圓滿成功！滿滿人海看劇賞虎，林口好幸福!

文／ 新北市林口區公所（新北觀旅局） 提供

林口仲夏夜兒童親子劇場活動8/20在林口社區運動公園綜合運動場活力登場，兒童劇天團「紙風車劇團」在林口精采演出《武松打虎》，現場萌虎唱跳氣氛歡樂無比，戲劇精采歡笑聲不斷，副市長陳純敬更蒞臨現場與近3000位市民朋友一起看劇賞虎，於人海中共度仲夏夜的藝術盛宴。

圖／新北市林口區公所（新北觀旅局） 提供
圖／新北市林口區公所（新北觀旅局） 提供

今年新北市兒童藝術節活動下鄉來林口表演，新北副市長陳純敬表示，照顧年青人是他在新北市的重點工作，而林口地區是除了金馬外島以外人口增加最快的行政區，代表著新北市對於林口在地的多項重大建設與政策受到各界的肯定，其中TPASS行政院通勤月票-基北北桃1200都會通的政策就是因為林口在地積極的爭取和倡議。此外，還有增加就業機會的媒體園區、讓家長安心工作的托兒、就學教育環境及多座親子特色公園等，除了硬體建設次第完工外，今年新北市議會蔡淑君議員特別爭取在林口加演一場兒童藝術節開幕場，提升市民參與市府藝文活動的觸及率，透過戲劇演出讓兒童藝術的價值活耀林口。

林口區長廖武輝表示，林口區為新北市平均年齡較年輕的區域，響應市府提倡親子活動，本次活動經在地議員蔡淑君的努力爭取與各機關的配合，促使市府兒童藝術節活動能在林口加碼演出，讓市民朋友包含鄰近的泰山、五股、八里及桃園龜山、蘆竹一帶都可以攜家帶眷來林口欣賞紙風車劇團精彩的演出，真實的看見文化軟實力透過戲劇演出扎根林口，成功打造林口宜居城市。

本次活動萌力十足的愛虎及寓教於樂的演出十分成功，相信在虎虎的陪伴下，林口現場的近3000位觀眾今年都有個幸福、難忘的仲夏之夜!最後，林口區公所貼心提醒，精彩的兒童戲劇在林口還有兩場，8月26、27日分別在林口竹林山觀音寺及林口社區運動公園接力登場，意猶未盡的市民朋友把握機會一起抓住暑期的尾巴，讓林口最後的藝文饗宴作為兒童開學收心的開始，千萬不要錯過喔!

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