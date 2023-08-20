快訊

瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

南市1選區立委選情升溫 前綠營大老喊「看不下民進黨」證實將投入選戰

天價罕藥來了3／SMA基因治療藥費高 健保署：不覺得貴

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署表示，高達4900萬元的SMA基因治療藥物，如果選擇一次性支付，有可能會排擠其他健保支出，如今採用分期付款方式，對健保財務衝擊，沒有想像來得大。本報資料照片
健保署表示，高達4900萬元的SMA基因治療藥物，如果選擇一次性支付，有可能會排擠其他健保支出，如今採用分期付款方式，對健保財務衝擊，沒有想像來得大。本報資料照片

罕病脊髓肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物「諾健生（Zolgensma）」，一劑費用高達四千九百萬元，可說是目前全球最貴的罕病藥物，外界憂心，恐對健保財務產生衝擊。衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，SMA基因治療藥物，目前相關研究療效為終身有效，雖然單價高，但如果攤平到終身，就不覺得昂貴，但目前首位治療個案僅追蹤7.5年，還需評估長期療效，如果一次性支付可能會排擠其他健保支出，因此採用分期付款方式，對於健保財務衝擊，沒有想像來得大。

健保署日前表示，以患者壽命60歲估算，平均一年花費約80萬元，評估後認為尚可接受。為了減少健保財務負擔，健保署與研發生產諾健生的諾華藥研議，首次採取分期付款，預計分7期支付。但是否為分7期給付，蔡淑鈴說，這與藥廠簽有保密協定，無法對外透露。

台北榮總兒童醫學部兒童神經癲癇科主任許庭榕說，以藥物經濟學分析，今天花這些醫療費用，病人可以多活一至二年以上，且延續的生命是有品質的，那就達到應有的效果。健保署如今花費四千九百萬元以治癒SMA，讓病人往後30年、80年都能正常的生活，這就很值得，因此，健保確實應給付在罕病及重症病人身上，「讓病人重獲新生」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，贊成健保照顧「急、重、難、罕」患者的初衷，彰顯對生命價值的重視。但另一方面，這也凸顯台灣「健保總額成長率」以及「總額」不足的兩大困境，值得各界省思。

洪子仁說，健保署目前新藥預算約為30億元，若要加速新藥給付及擴大適應症，預估每年預算須提高至90億元，若在加上罕見疾病藥物健保給付費用，每年約以12%幅度成長，健保總額支出勢必增加，務必要增加健保總額及提升總額成長率。因此，政府應接著思考健保財源可以來自營業稅、消費稅等稅收，並同時增加公務預算等方式增加健保財源。

健保 基因 榮總 衛福部 罕見疾病

延伸閱讀

醫院評鑑4／四年一次！醫院評鑑成「說故事比賽」 醫界提解方

醫院評鑑3／撐太久了！評鑑結束 護理人員恐再現離職潮

天價罕藥排擠健保資源？ 洪子仁：政府應增加醫療投資

明年健保總額成長率上限4.7％ 薛瑞元承諾不調漲保費

相關新聞

一張圖看天氣！明回歸炎夏慎防午後雷雨 周六東部降雨機率增

今天中部以北降下劇烈雨勢，明天起至周五，高溫炎熱，各地多雲到晴，回歸典型夏季型態，但仍要慎防午後雷雨又大又急。周六至下周...

今日出伏！陸專家：要一年「病不沾」千萬別做這5件事

根據24節氣，20日正式「出伏」！在熬過一年中最炎熱40天的「三伏天」後，今天起，氣溫將逐漸下降。專家提醒，這個時節由於...

不想「激情過後」變醜 醫籲七夕嘿咻前後注意這事

後天（22日）就是七夕情人節，愛侶們常免不了「纏綿」慶佳節，但醫師此時老話重提，呼籲要戴保險套，另也可在性愛48小時前P...

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署也發布雙北多個區域一級淹水警戒，其中新莊區幸福...

蛋農喊苦盼漲蛋價 暗指「上頭施壓」持續凍漲

國內蛋荒6月緩解，但受到氣候炎熱、老母雞大量淘汰影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，加上飼養成本高漲，讓不少蛋農喊苦。台北市蛋...

獨／老婆開心喊懷孕！人夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

殘酷的真相。高雄一名30歲男子去年做了結紮術，自此與老婆性愛「不設防」，但老婆最近卻告知他懷孕了，男子急著就醫，但醫師一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦