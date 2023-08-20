快訊

瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

南市1選區立委選情升溫 前綠營大老喊「看不下民進黨」證實將投入選戰

天價罕藥來了2／新生兒SMA篩檢納公費 國健署年底討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署已給付SMA相關治療藥物，醫師呼籲，國健署應將新生兒SMA篩檢納入公費，提高篩檢率，才能有效找出病人加以治療。圖／聯合報系資料照片
健保署已給付SMA相關治療藥物，醫師呼籲，國健署應將新生兒SMA篩檢納入公費，提高篩檢率，才能有效找出病人加以治療。圖／聯合報系資料照片

為避免脊髓肌肉萎縮症（SMA）病情惡化，最好在神經未被破壞前及早用藥治療。前高醫大校長、台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會理事長鐘育志說，健保目前給付背針、口服、基因藥物共3種治療藥物，經動物實驗、臨床試驗及真實世界數據指出，三種藥愈早使用，治療效果愈好，但今年最新調查發現，新生兒SMA篩檢率明顯下滑，已從95%降到70%，顯示SMA治療出現危機。

衛福部2017年起連續兩年推動新生兒SMA公費篩檢，但隨後改為自費篩檢，至今篩檢率下滑，這是一個危機。鐘育志說，臨床有少數家長未進行新生兒篩檢，一旦發現孩子患有SMA，但當時藥物尚無健保給付，受經濟、照顧人力等影響，選擇放棄治療。「這對家屬來說是痛苦的決定，當醫師的內心也在滴血」，目前健保已給付相關藥物，篩檢率須提高，才能有效找出病人加以治療。

病人接受藥物治療，有人感覺治療效果好，但也有些人覺得不好，兩者中最重要的差別在於有無及早治療。台北榮總兒童醫學部兒童神經癲癇科主任許庭榕表示，若神經已嚴重損傷或死亡，這時治療效果不佳，因此，針對SMA病童須密切觀察運動狀況，若出現SMA症狀時，就須立即給予治療，而非等病情惡化後，再進行治療。

許庭榕表示，病人要早期治療須靠新生兒篩檢，可惜的是，新生兒篩檢SMA項目需要自費，每次約400元，但很多家長覺得SMA發生率低，又要花錢，目前有三分之一家長不願篩檢，呼籲衛福部國健署應將SMA篩檢納入公費，更何況現在已有治療藥物，若符合條件健保也有給付，如果等到呼吸衰竭才治療，真的太晚了。

衛福部國健署長吳昭軍說，現已委託相關單位進行專案研究，收集國內外SMA篩檢相關資料，包括孕前、產前檢查及新生兒篩檢等，預計年底專案報告完成後舉行專家會議，研擬是否把相關篩檢納公費項目。

鐘育志說，現在約有七至八成孕婦於產前進行SMA帶因者篩檢，檢查費用約3000至4000元，但檢驗約一成會是偽陰性，即便檢查為陰性，仍有可能會生下帶有SMA基因的孩子，所以還是要進行新生兒SMA篩檢。新生兒篩檢中約有5%機率可能檢驗不出來，提醒家長要持續關注新生兒的運動功能，如果出現身體鬆軟、手腳無力、活動力減弱、呼吸急促等症狀，應盡速就醫檢查。

新生兒 健保 衛福部 國健署 孕婦

延伸閱讀

危險孕產婦及新生兒 桃市中度急救醫院缺相關設施無力照顧

史上最貴一劑4900萬，天價罕藥SMA基因治療藥8月納保！避免排擠其他罕藥，首次採分期付款

脊髓肌肉萎縮症現曙光 高醫：「SMA新生兒篩檢」省不得

相關新聞

一張圖看天氣！明回歸炎夏慎防午後雷雨 周六東部降雨機率增

今天中部以北降下劇烈雨勢，明天起至周五，高溫炎熱，各地多雲到晴，回歸典型夏季型態，但仍要慎防午後雷雨又大又急。周六至下周...

今日出伏！陸專家：要一年「病不沾」千萬別做這5件事

根據24節氣，20日正式「出伏」！在熬過一年中最炎熱40天的「三伏天」後，今天起，氣溫將逐漸下降。專家提醒，這個時節由於...

不想「激情過後」變醜 醫籲七夕嘿咻前後注意這事

後天（22日）就是七夕情人節，愛侶們常免不了「纏綿」慶佳節，但醫師此時老話重提，呼籲要戴保險套，另也可在性愛48小時前P...

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署也發布雙北多個區域一級淹水警戒，其中新莊區幸福...

蛋農喊苦盼漲蛋價 暗指「上頭施壓」持續凍漲

國內蛋荒6月緩解，但受到氣候炎熱、老母雞大量淘汰影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，加上飼養成本高漲，讓不少蛋農喊苦。台北市蛋...

獨／老婆開心喊懷孕！人夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

殘酷的真相。高雄一名30歲男子去年做了結紮術，自此與老婆性愛「不設防」，但老婆最近卻告知他懷孕了，男子急著就醫，但醫師一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦