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聯合報一周大事8/13~8/19
國內
14日：新竹市長高虹安被控擔任立委期間詐領助理費案，被台北地檢署依偽造文書、貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪嫌起訴。
17日：行政院通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，目標二○三○年交通死亡人數下降百分之卅。
18日：主計總處更新最新經濟預測，今年全年ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率為百分之一點六一，創八年來最低，「保二」確定無望。
國外
16日：美國聯準會公布七月底的聯邦公開市場委員會會議紀錄，決策官員擔心通膨可能無法回落，暗示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息。
17日：中國大陸房地產巨頭「恒大集團」在美國聲請破產保護。
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