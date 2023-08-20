聯合報一周大事8/13~8/19

玩具物流中心如同環保領域的「黑貓」，從玩具回收，到倉儲、整理、測試、清潔消毒，再發送給需要的機構。媒合各機構時由專業人員與受贈單位進行溝通，了解所需的年齡層與數量，透過專業的輔導，再將玩具發送給單位。去年就回收39公噸二手玩具，提供4萬件的玩具給各個機構，貫徹減廢護地球的環保理念。

2023-08-19 10:00