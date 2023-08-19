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桃園捷運綠線進度嚴重落後 審計處再揪地質調查不落實真相

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
審計處的調查報告指出，桃園捷運綠線潛盾機切刃齒盤啟用1個多月就受損，未落實地質調查是主因，圖為潛盾機設備。記者鄭國樑／攝影
審計處的調查報告指出，桃園捷運綠線潛盾機切刃齒盤啟用1個多月就受損，未落實地質調查是主因，圖為潛盾機設備。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線工程因為在前市府期間G07站與台鐵桃園站共構遭遇文化遺址保存問題，加上G12、G13站中正北路潛盾機齒刃盤磨損等問題導致進度嚴重落後，被迫重新訂進度。審計處最新調查報告指出，前市府處理文化遺址課題遲遲未做好規畫，工程合約也沒相關要求；潛盾工程未落實地質調查導致切刃齒盤受損停工至少10個月，都是工程嚴重落後的主因。

審計處表示，捷運工程局辦理「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」（GC03標工程），於108年7月以190億2200萬元決標，原預計115年12月12日完工，但是至112年4月底，工程進度為31.49％，較原預定進度55.14％落後23.65個百分點。

審計處說明調查結果，前市府捷工局於105年就接獲通報與桃園火車站共構的G07站發現遺址，經與文化局及履勘委員會勘，研判為日治時期鐵道線路遺構，當時委員即建議執行簡易考古挖掘，但市府遲遲未規畫處置，也未納入工程契約做為業主需求，致統包商於投標時未納入規畫辦理。

108年7月15日開工後，統包商才開始辦理G07站文化資產挖掘保存作業，原本預計辦理期程為273日，實際執行卻花了3年多時間。文化資產保存法第57條規定，發現考古遺址應即停止工程或暫停開發，GC03標因此停工416日，提出保存計畫後增加預算1億3700多萬元及增加工期569日，嚴重影響捷運工程整體進度。

在潛盾機切刃齒盤方面，審計處指出統包工程契約規定應詳實辦理地質調查，以作為潛盾機切刃齒盤設計依據，但是廠商未落實辦理，且使用零件規格與服務建議書不符，才鑽掘1個多月，切刃齒就異常磨損必須更換，耽延挖掘進度約10個月。

前市府雖然先就不受文化資產影響的部分持續施工，包括G10站的交通維持計畫調整為不對稱形式，分為南北工區和加開工作面，縮短站體工作期程，但當時受疫情影響移工和外籍工程顧問無法入境，工程延宕已無法避免。前市府回覆審計處的說明中，辯稱因地質調查與現況發生非預期差異，致使潛盾機切刃齒磨耗異常，已要求統包商須採取停機更換切刃盤的額外補救措施，並負擔產生的工作及成本。

捷工局表示，捷運綠線最新進度為G13站到G32站高架段最快115年完工先行通車，往南G01站到G12站地下段預計119年通車，但是時間抓得很緊，要不會再有差錯才能如其完成。

文化資產 捷運 桃園 遺址

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