佛大總招生率近8成9 4科系滿招

112學年度大學分發入學結果於8月15日公布，有媒體報導，佛光山佛光大學分發缺額達7成，佛大校長何卓飛表示，分發入學是佛大整體入學比例最低的招生管道，而以整體招生來看，包含繁星、個人申請及統測入學等所有管道的新生名額在內，佛大總招生率仍有近8成9佳績。

以精緻書院教育為理念的佛光大學，長年來在辦學的用心與投入一直是社會各界有目共睹。 圖／人間福報提供

升學專家魏佳卉表示，佛大於其他入學管道已經有一定招生率，本身回流名額就很少，這次分發入學剩餘的招生額僅有102名，遠比其他私校還要來的少，因缺額有78個，導致缺額率7成看起來巨大，實際上所有入學管道的總缺額率不到12%，因此單看分發缺額率並不全面。

魏佳卉說，專業特色科系還是未來私校招生要突圍的好方法，特色科系或學程，並非一朝一夕養成，需要一段時間累積，但有特色的學校絕對會在下一波招生裡面被凸顯。

魏佳卉舉例，佛大辦學至今已有相當口碑，尤其校內設有健康與創意蔬食產業學系，學生可學到創意蔬食廚藝能力，可至國內外蔬食、素食餐廳以及一般餐飲業與旅館業之中餐廚房、西餐廚房與點心廚房工作接軌。

佛光大學校內設有健康與創意蔬食產業學系。 圖／佛光大學提供

佛大在申請入學招生表現亮眼，這也是佛大主要招生管道來源；何卓飛表示，佛大今年度申請入學，以6成分發率高於全國平均的51.18%，不僅獲考生與家長肯定，首度開放申請入學的管理學系運動與健康促進管理學士學位學程，以及傳播系流行音樂傳播組，都寫下滿招好成績。

而佛大今年繁星推薦入學管道有資訊應用學系、心理學系、公共事務學系（行政管理組）及健康與創意蔬食產業學系等四個科系滿招，除顯示佛大優質辦學特色，近年亦吸引來自蘭陽女中、台中二中等優質高中學生前來就讀。

以精緻書院教育為理念的佛大，長年來在辦學的用心與投入有目共睹，最新公布的「2023企業最愛大學評比」，佛大再度榮登「宜花東及離島地區雇主最愛排行」，成為宜花東地區企業主心中的私校首選。

而佛光山南華大學辦學成果亦有口皆碑，在今年繁星推薦、申請入學、分發入學等招生管道的總招生率，寫下逾9成1佳績，財務金融學系、幼兒教育學系、應用社會學系社會工作組及建築學系，都是今年分發入學管道的滿招科系，申請入學招生表現更為亮眼，分發率突破8成，位居全國第12、全台私校第5名。

南華校長林聰明表示，感謝佛光山的資源挹注與大力支持，南華除持續推動獎優扶弱制度、公立大學收費等方式；也積極推行海外學習、職場體驗或實習等措施，南華設有管理、社會科學、藝術、人文等眾多學院，並開設就業力職能培育、慢城學等20個跨領域學程，來培養多元能力，成為學校重要特色。

魏佳卉表示，南華和佛大以人文為本質，有一定的招生市場，兩校比照國立大學收費，實際上學雜費比國立大學更便宜，以及優渥的獎學金、海外學習獎勵金，「2+2」雙學位等，在供過於求、大學專業特色品牌時代，有特色跟優勢一定是硬道理。

魏佳卉舉例，南華生死學系輔導學生畢業後從事社會工作、取得社會工作師證照，諮商組則是培養專業諮商心理師，輔導學生畢業後從事諮商心理相關專業工作及取得諮商心理師證照，相當有競爭力。

根據考分會數據顯示，今年有29所大學、399系組出現缺額，當中以中國文化大學缺額人數最多，達到1342人，亦是唯一缺額數破千的學校，其次為長榮大學缺額數605人、大葉大學缺額數596人；佛大缺額數78人，佛光山南華大學缺額數為87人。