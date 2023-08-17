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社會光明面報導 聯合報報獲2大獎
「一一二年社會光明面新聞報導獎」得獎名單昨揭曉，聯合報囊括平面新聞類特優及佳作兩項大獎，預計九月一日記者節頒獎。報導獎由台北市新聞記者公會主辦，由九名專業評審組成的評審團選出聯合報等十二個平面、電視、廣播單位獲獎。
聯合報數位版探討生育津貼政策的「撒幣催生難」系列報導，拿下平面新聞報導類特優的首獎榮譽，得獎人為郭政芬、潘欣中、楊正海、林麗玉、蔡容喬、林媛玲、李定宇、朱冠諭、余采瀅、鄭維真、徐白櫻、鄭朝陽。
另由記者鄭朝陽、吳淑君、陳雅玲、張曼蘋、蔡容喬、周彥妤製作的「擺脫塑命─發現無所不在的微塑膠」系列報導，則獲平面類佳作。
台北市新聞記者公會理事長郭慶璋表示，今年共收到一七四件作品，競爭激烈。平面新聞報導類獲獎者另有東森新媒體的「疫後共生：一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變」、工商時報「老窮危機山雨欲來」、天下生活出版公司「照顧讓位給專業陪伴，才是新孝道」專題報導、中華日報「台南登月計畫，終結月經貧窮」。
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