社會光明面報導 聯合報報獲2大獎

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，被認為是為預備獨立參選做準備，傳出挺郭派有意找高雄市前市長韓國瑜夫人李佳芬擔任副手，引發熱議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨會團結可團結的力量，打贏2024大選。 曾銘宗說，外傳郭台銘要找李佳芬擔任副手，過去各界對李評價很高，但是否真的有找李，李會不會接受，無法替李做評論。有國民黨立委分析，從現實看，郭台銘獨立參選基本上不會當選，他不認為李佳芬會接受。

2023-08-16 12:16