藍白不斷攻擊再生能源 鄭文燦：請勿把綠能污名化

行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是臺灣接軌國際、減少碳排必要的方式，那綠能發展的過程，這個產業的規範也有清楚的法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，就必須接受法律的制裁，但是請大家不要把綠能污名化。

鄭文燦視察基隆捷運規劃情形時被問及，藍白齊轟綠能發電變「綠營發財」，前台北市長柯文哲更批評再生能源發展牛步，「綠能蟑螂」風光無限？另外，在野黨認為高虹安案是刻意轉移雲豹能源金流案焦點。

對此，鄭文燦表示，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是台灣接軌國際、減少碳排必要的方式，那綠能發展的過程，這個產業的規範也有清楚的法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，我想就必須接受法律的制裁，但是請大家不要把綠能污名化，用這樣的態度來討論綠能是不好的，綠能仍然是我們能源組合裡面非常重要的部分，他認為任何一個能源公司，不管它的股東組成是什麼樣的背景，只要它是合法的，都會給予支持，只要是有涉及不法的行為，一樣都會接受制裁。

另外，鄭文燦也說，高虹安市長的個案，這是司法事件，我們都給予尊重，司法的進度、司法的結果，沒辦法事先預知，這樣的一種政治語言的連結是非常不好的。

此外，鄭文燦昨日提出要對前立委黃國昌提告，黃國昌反嗆要告就來，這是濫訴，對此，鄭文燦也說，正義不是由一個人來壟斷、由一個人來詮釋，黃國昌有沒有濫用言論自由，大家可以看到他引用的資料，他引述桃園市政府的文獻已經顯示，這條捷運車站附近地區不辦都市計畫、沒有配地，防止土地炒作，也沒有受到任何特定人的影響；如果要去炒作的話，那自己怎麼做成一個相反的決定，資料明確顯示，這個地區不辦都市計畫、保留現狀、保留農地，到現在為止都還是特農區，在我的任內，大家也可以去查一下，這個都有實價登錄，還是農地的價格，更不會有一坪20萬這樣的天文數字。