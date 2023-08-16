快訊

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

賺人熱淚的騙局一場？《攻其不備》原型主角控訴扭曲事實

拍影片自證違規！王陽明街頭試駕900萬BMW超速 警將通知到案說明

藍白不斷攻擊再生能源 鄭文燦：請勿把綠能污名化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是臺灣接軌國際、減少碳排必要的方式，那綠能發展的過程，這個產業的規範也有清楚的法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，就必須接受法律的制裁，但是請大家不要把綠能污名化。

鄭文燦視察基隆捷運規劃情形時被問及，藍白齊轟綠能發電變「綠營發財」，前台北市長柯文哲更批評再生能源發展牛步，「綠能蟑螂」風光無限？另外，在野黨認為高虹安案是刻意轉移雲豹能源金流案焦點。

對此，鄭文燦表示，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是台灣接軌國際、減少碳排必要的方式，那綠能發展的過程，這個產業的規範也有清楚的法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，我想就必須接受法律的制裁，但是請大家不要把綠能污名化，用這樣的態度來討論綠能是不好的，綠能仍然是我們能源組合裡面非常重要的部分，他認為任何一個能源公司，不管它的股東組成是什麼樣的背景，只要它是合法的，都會給予支持，只要是有涉及不法的行為，一樣都會接受制裁。

另外，鄭文燦也說，高虹安市長的個案，這是司法事件，我們都給予尊重，司法的進度、司法的結果，沒辦法事先預知，這樣的一種政治語言的連結是非常不好的。

此外，鄭文燦昨日提出要對前立委黃國昌提告，黃國昌反嗆要告就來，這是濫訴，對此，鄭文燦也說，正義不是由一個人來壟斷、由一個人來詮釋，黃國昌有沒有濫用言論自由，大家可以看到他引用的資料，他引述桃園市政府的文獻已經顯示，這條捷運車站附近地區不辦都市計畫、沒有配地，防止土地炒作，也沒有受到任何特定人的影響；如果要去炒作的話，那自己怎麼做成一個相反的決定，資料明確顯示，這個地區不辦都市計畫、保留現狀、保留農地，到現在為止都還是特農區，在我的任內，大家也可以去查一下，這個都有實價登錄，還是農地的價格，更不會有一坪20萬這樣的天文數字。

綠能 鄭文燦 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌嗆鄭文燦要告就來告 堂堂副院長搞得像側翼粉專

不忍了！遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦批「看圖編故事」提告黃國昌

47萬青壯年罹癌，被迫離職零收入，台勞動產值年損8千億

郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

相關新聞

主持國家永續發展委員會 陳揆：續推12項關鍵戰略

行政院長陳建仁昨天主持「國家永續發展委員會委員會議」時表示，為貫徹永續發展思維，展現轉型決心，政府已將「2050淨零排放...

在地職人／漸消逝的祭品「糖塔」考驗真功夫 90年老字號傳承手藝看緣分

現代年輕人很少聽過的「糖塔」，是早年台灣傳統廟會中用來祭祀神明或爐主展現祭典誠意不可或缺的祭品，也是早期物資缺乏年代，小朋友在冗長祭儀後殷殷期盼的糖果之一。隨著時代演變，許多宮廟僅在大型活動才會使用糖塔，現因坊間已少有師傅會製作，使這門傳統手藝逐漸式微。 桃園市中壢區番薯街巷道內一家傳承三代的老字號餅舖，第三代老闆呂學溢仍堅持從祖父那代傳承下來的製作糖塔手藝。他說，加上煮糖環境高溫又熱，不小心容易燙傷，很多年輕人沒有意願學...

藍白不斷攻擊再生能源 鄭文燦：請勿把綠能污名化

行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是臺灣接軌國際、減少碳排必要的方式，那綠...

陳揆：持續推動「12項關鍵戰略」 協助產業鏈邁向淨零

行政院長陳建仁指出，為貫徹永續發展思維，展現轉型決心，政府已將「2050淨零排放」目標納入《氣候變遷因應法》，各部會將據...

照片看歷史／1961年中正橋拓寬改建完工 寬15公尺橋面可雙線行駛

1961年8月16日，在台北市與台北縣永和鎮（今稱新北市永和區）之間的中正橋，經過一年拓寬工程，該日開放雙線通車，台北市與北縣永和間的交通大為改觀。

【專家之眼】國際米價大漲 陳吉仲卻賤賣公糧

近來國際穀物大漲，其中我國主要作物稻米價格最受關注。全球稻米價格已達12年新高，卻傳出農委會(已改制為農業部)將收購的公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦