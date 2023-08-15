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「意欣立樂鈣乳劑」驚見黑色物質 食藥署急回收5025罐

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「意欣」立樂鈣乳劑外包裝標示。圖／食藥署提供
「意欣」立樂鈣乳劑外包裝標示。圖／食藥署提供

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「意欣國際有限公司」所產製的高單位維生素「"意欣"立樂鈣乳劑 BOCA Calcium emulsion "LONG LIFE"」，被第一線藥師通報「瓶蓋內有黑色物質」，通報後啟動回收。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品共回收1批號、5025瓶，健保年用量47萬3000多瓶，替代藥證仍有2張。

「"意欣"立樂鈣乳劑 BOCA Calcium emulsion "LONG LIFE"」，由意欣國際有限公司製造，該藥品主成分為CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC (CALCIUM PHOSPHATE), VITAMIN A WATER MISCIBLE, VITAMIN A (VITAMIN A + VITAMIN D3)，主要用於鈣及維生素A、D缺乏症之治療。

陳惠芳表示，意欣立樂鈣乳劑為「高單位維生素」，含量較高因此列為藥品管制，這一次是醫院的藥師在開罐時發現，藥罐瓶口有黑色物質，瓶蓋也有污染現象，因此主動通報食藥署，經業者評估後認為有潛在風險，因此啟動回收，共回收一批號A1A42、5025瓶。

陳惠芳指出，本次回收的藥品市占率約為30%，雖是特別處方的維生素，但同成分替代用藥仍有2張藥證，111年健保年用量為47萬3000多瓶，目前對整體國人用藥影響不大，不會造成缺藥。

陳惠芳說，黑色物質具體是何種汙染，是否是發霉或其他汙染物都仍待廠商調查釐清，需於9月3日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒，民眾切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，可盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署 健保 醫師

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