接任環境部政務次長？ 莊秉潔：就算獲徵詢也不同意

環境部距離8月22日揭牌剩不到2周，人事安排目前確認由前中興大學校長薛富盛接任部長外，其他一級主管均未公布。外傳環境部政務次長可能由中興大學環工系教授莊秉潔接任，對此，莊秉潔否認說，他不僅未獲徵詢，且就算獲徵詢也不會同意。

今年5月9日立法院三讀通過「環境部組織法」，環保署拍板定案升格為環境部，組織法中明定9大掌理事項，橫跨環境影響評估、空汙防制、水質保護、溫室氣體減量與氣候調適等；環境部底下也將設立四署一院，包含氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。

據了解，氣候變遷署長將由現任環管處長蔡玲儀升任；資源循環署長由現任廢管處長賴瑩瑩升任；環境管理署長由現任水保處長顏旭明升任；化學物質管理署長由現任化學局長謝燕儒升任。

環保署升格為環境部後，組織將改為1常務2政次，環保署現任常務次長及政務次長分別由沈志修、王雅玢擔任，另一位政務次長人選則成為外界關注焦點。外傳現任環保署主秘葉俊宏擔任環境部政務次長、國家環境研究院長其中一職位。

但記者致電給準環境部長薛富盛、主秘葉俊宏等人，但電話均無人接聽；環保署內部人員也說看新聞才知道消息，實際狀況並不清楚。

先前外界流傳莊秉潔可能接任環境部政務次長，對此，莊秉潔在臉書上表示，「我不僅未獲徵詢環境部人事，即使獲徵詢也不會同意」。除否認接任環境部政次一事，也再度針對未來能源政策及能源安全問題提出見解。

莊秉潔強調，非核無煤雖然辛苦，卻是台灣能源轉型的正確道路，支持非核無煤，是他認為對台灣最好的選擇，台灣當前要快速以氣減核煤，同時再以再生能源減氣。

能源安全部分，莊秉潔指出，他記得在鐵砧山及鄰近區域3000公尺下的地底深處，有很大的自然儲槽，可以儲放達全台使用遠遠超過半年的天然氣，即使核子彈攻擊，該自然儲槽也不會垮。

另外，他也認為，若每戶都裝太陽能板及使用電動車，就能確保家庭用電，不會因為戰爭而限電。