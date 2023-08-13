學名藥陷競爭紅海 製藥公會：政府應推動「老藥新用」

全球缺藥，台灣醫藥各界不斷努力防範缺藥問題，原廠藥屢因烏俄戰爭、新冠疫情缺藥，國產學名藥成為台灣民眾用意的重要來源。台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂建議，政府應擬定獎勵政策，推廣醫療院所優先採用台灣製造的藥品，且積極開發「老藥新用」，協助台灣製藥業走向國際，才能解決結構性的問題。

健保是台灣民眾皆引以為傲的制度，但健保經費有限，許多藥物的價格不斷被砍。台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎則表示，已有台灣本土藥廠因藥品外銷價格比台灣健保給付價更好，採取「外銷優先」措施。

基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊說，健保不斷砍藥價，新藥不敢進來台灣，許多台廠學名藥健保價也已低於生產成本，寧願外銷，也不願意供應給台灣。

蘇東茂建議，政府應鼓勵醫療院所使用國產學名藥，若醫院使用國產學名藥占比或使用金額成長率達到多少百分比率，可提供醫療院所額外獎勵方案或鼓勵措施。並納入醫策會醫院評鑑項目、公開表揚等，作為醫院之間另一種競賽方式。

蘇東茂說，政府應落實「全民健康保險藥物給付項目及支付標準七十五條第一項」，利用市場實際交易價格調整藥品支付價格，主成分於專利期內、專利權逾五年以上、無專利權的藥品，都得每2年調整一次藥價。

蘇東茂表示，政府應積極推廣工業技術研究院、生物技術開發中心、國家衛生研究院、醫藥工業技術發展中心等機構，讓國內生技醫藥業者共同合作，加速研發效率，提升國際競爭力。更可以「老藥新用」，降低既有產品副作用，開發方便病人，尤其老人、小孩使用的新複方、新使用途徑、新劑型、新劑量的藥品。

蘇東茂指出，國內製藥廠大多仍是規模小、產品多的經營模式，都以生產學名藥為主，造成「削價競爭的紅海市場」，政府該如何運用已達PIC/S GMP 國際水準之製造技術，整合成國家隊，共同拓展全球市場，尤其原料藥、荷爾蒙製劑、小型針劑、眼用製劑等，都是國際市場高需求之利基品項，政府應該好好思索。