侯友宜拋延役、重啟核電廠 學者讚「務實」仍憂一件事
國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役，在安全無虞下重啟核四。清大核工所特聘教授李敏認同侯友宜的政見「蠻務實、蠻好的政見」。不過李也說，目前還看不到侯如何延役、重啟核電廠的具體政策，跟其他也支持延役、重啟的候選人沒有兩樣。
李敏指出，民進黨政府的錯誤能源政策，讓台灣電力系統陷入泥淖。原本預期今年應該會缺電，目前供電量尚可應付是因為經濟發展衰退，並非全盛時期用電量。他認為，侯友宜提出核一、核二、核三延役、重啟核四政見是「蠻務實、蠻好的政見」，但侯友宜沒有說出怎麼延役、重啟。
李敏也點出現有問題，像是原能會機關位階9月將被降級，若延役、重啟核電廠，管制單位「名不正言不順 」如何管理？另外，延役、重啟核電廠第一件事是編預算，參選人應提出具體方案，才不會讓預算在不同黨派立委、再生能源團體、環團干擾下，無法通過。
李敏說，侯友宜所提出的能源政策，其中能源配比很明確，但沒有具體方案「只有政見沒有政策」。雖然侯提到小型核電廠SMR、核融合，但問題是該如何發展與營運也沒說。他建議，現有核電廠採國有民營，政府將核電廠租給民間業者，業者與國際有聲譽的核電公司共同經營管理，核電廠日常操作委託給台電。民間業者取得使用權後，後續改善或未完工程，工期與經費都是業者責任，政府不必再投入資源，不用國家預算，減少政治干預。
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