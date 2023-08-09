快訊

0056月領10萬股息…需多少資金？ 她整理出月領圖表：每月領一萬要投入近兩百萬

他驚產險公司突不幫這大廠保「手機險」是災情多？內行人曝關鍵原因

MLB／復刻林哲瑄！ J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

侯友宜拋延役、重啟核電廠 學者讚「務實」仍憂一件事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役，在安全無虞下重啟核四。本報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役，在安全無虞下重啟核四。本報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役，在安全無虞下重啟核四。清大核工所特聘教授李敏認同侯友宜的政見「蠻務實、蠻好的政見」。不過李也說，目前還看不到侯如何延役、重啟核電廠的具體政策，跟其他也支持延役、重啟的候選人沒有兩樣。

李敏指出，民進黨政府的錯誤能源政策，讓台灣電力系統陷入泥淖。原本預期今年應該會缺電，目前供電量尚可應付是因為經濟發展衰退，並非全盛時期用電量。他認為，侯友宜提出核一、核二、核三延役、重啟核四政見是「蠻務實、蠻好的政見」，但侯友宜沒有說出怎麼延役、重啟。

李敏也點出現有問題，像是原能會機關位階9月將被降級，若延役、重啟核電廠，管制單位「名不正言不順 」如何管理？另外，延役、重啟核電廠第一件事是編預算，參選人應提出具體方案，才不會讓預算在不同黨派立委、再生能源團體、環團干擾下，無法通過。

李敏說，侯友宜所提出的能源政策，其中能源配比很明確，但沒有具體方案「只有政見沒有政策」。雖然侯提到小型核電廠SMR、核融合，但問題是該如何發展與營運也沒說。他建議，現有核電廠採國有民營，政府將核電廠租給民間業者，業者與國際有聲譽的核電公司共同經營管理，核電廠日常操作委託給台電。民間業者取得使用權後，後續改善或未完工程，工期與經費都是業者責任，政府不必再投入資源，不用國家預算，減少政治干預。

國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役。圖為核一廠核廢料乾式貯存系統。本報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役。圖為核一廠核廢料乾式貯存系統。本報系資料照

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 核四 核電廠

延伸閱讀

民進黨：侯友宜絕口不提核廢料 打臉侯市長

侯友宜提無煤台灣重啟核四 民進黨團諷深藍選票這麼香

侯友宜揚言核四重啟 賴品妤嗆「重啟個屁」

影／深綠區里長市政會議相挺 以「四句聯」鼓勵侯友宜

相關新聞

侯友宜拋延役、重啟核電廠 學者讚「務實」仍憂一件事

國民黨總統參選人侯友宜今提出，當選總統後將核一、核二、核三延役，在安全無虞下重啟核四。清大核工所特聘教授李敏認同侯友宜的...

宣示2040無煤台灣！ 侯友宜：沒反對過核電、勿以訛傳訛

國民黨總統參選人侯友宜今天宣布能源政策，侯友宜表示，只要當選總統，便成立「核四總體安全審查委員會」，研議台灣四座核電廠可否延役、重啟、使用。要做到環境永續、國家安全、降低空汙、永續轉型，達到「2040無煤台灣」。...

在地職人／青創集結「勝興365」 三義木雕二代手作頂級原木筆

苗栗縣第一個由縣政府輔導民間創業者成立的「勝興365」青創基地，集合多名年輕在地職人，在各自專精的文創領域創作，青創基地負責人童正一出身木雕工藝師家庭，退伍後投入木雕創作，身為「木雕二代」，7年多前他嘗試運用台灣的高級木料，以精品鋼筆質感打造「原木筆」，建立品牌特色，更集結志同道合的夥伴，盼一起將不同的MIT手作文創商品推向國際。

照片看歷史／1965年「八六」海戰以寡敵眾 擊沉匪艦5艘後 我2砲艦自沉

1965年參加8月6日海戰之我海軍士官郁仁麟、王文斌、王茂信、宋拔維、江式文等5人，8日由漁船及商船先後救返台灣，並於9日上午召開記者會說明海戰情況。...

預售履約保障變更？內政部：持續聽取各方意見 目前無任何動作

對於近期銀行公會指出，內政部有意變更預售屋履約保證制度，傾向工程進度超過一定門檻或六成，才能動用信託資金，內政部今回應目...

擬變更預售屋履約保證制度 內政部：聽取各方意見研議中

傳出內政部有意變更預售屋履約保證制度，傾向工程進度超過一定門檻或六成，才能動用信託資金。內政部今天表示，相關政策都還在討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦