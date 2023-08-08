快訊

兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

南投仁愛鄉颱風假連5天 明終於正常上班但仍停課

驚！邊境攔截法國「冷凍黃蘑菇」輻射超標 食藥署攔下50公斤

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
法國進口「冷凍黃蘑菇(FROZEN CHANTERELLES)」檢出原子塵或放射能不符規定。圖／食藥署提供
法國進口「冷凍黃蘑菇(FROZEN CHANTERELLES)」檢出原子塵或放射能不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格名單，其中一批法國進口的「冷凍黃蘑菇」檢出輻射物殘留，為銫-137殘留124.1 貝克／公斤，全數50公斤依規定退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，因為作物特性，蘑菇相當容易殘留重金屬或輻射，食藥署採取最高10%抽驗比率把關，此次驗出超標，將針對進口業者提高抽驗比率至50%。

食藥署邊境攔截的「輻射食品」為「聯馥食品股份有限公司」進口法國「冷凍黃蘑菇」，檢出輻射物銫-137，殘留量為每公斤124.1貝克，超過法規限量標準的銫-134與銫-137之總和限量的每公斤100貝克，總重50公斤。

林金富表示，蕈菇類、藍莓等產品根據過往經驗，都較常見輻射殘留或重金屬殘留超標，主要是因為食品特性，容易累積在作物內。而法國出口的作物不常見輻射殘留違規，過往違規多因蕈菇類產製過程使用太空包，當中的木材、農材粉末若受到汙染，菇蕈就會吸收到重金屬等汙染物。

林金富說明，台灣輻射食品標準是全世界最嚴格，且食品會依照風險管理進行抽驗，藍莓萃取物、蕈菇類本身風險高，即使一般抽驗法規2%至10%，食藥署採取最高10%抽驗比率把關。

林金富指出，本次檢出輻射蘑菇後，食藥署將針對進口業者「聯馥食品股份有限公司」進口的同產地、同號列的產品全面加強抽批，提高抽驗比率至20%到50%，並一概採取最高的50%抽驗比率。

輻射 抽驗 食藥署 法國 超標

延伸閱讀

美國櫻桃進口屢驗禁藥 食藥署行文美駐台單位要求說明

學生記者拉下史丹佛校長：揭發論文醜聞的貝克與校園報紙

可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

大埔鐵板燒鱈魚「魚目混珠」遭罰 食藥署裁罰14家51萬

相關新聞

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

新冠疫情持續降溫，但疾管署發言人曾淑慧表示，預估8月底、9月初可能會上升，主要受到開學等人潮南來北往移動影響，至於會不會...

卡努颱風仍攪局空中交通 航班異動一次看

受卡努颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航指出，基於飛行安全考量，8月9日航班異動包括IT606桃園-釜山航班提前至1445...

長命颱卡努強降雨致災 鄭明典：跟莫拉克風災幾乎相同

長命颱卡努去了沖繩兩次，強襲沖繩。沒有登陸台灣，但強降雨也讓中南部災情不少。氣象局前局長鄭明典稍早在臉書分享氣象局臉書粉...

環保署擬訂指引促二手衣再利用 專家1問題憂淪一次性循環

紡織業為全球最主要產業之一，根據統計，時尚業2018年排放約21億噸溫室氣體，約占全球總量4％。因應2050淨零目標，關...

苗栗、嘉義今年首見登革熱 雲林重症生命徵象仍不穩定

登革熱疫情持續上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增264例登革熱病例，同時苗栗縣、嘉義縣於上周出現今年首例本土登...

父親菸齡長很難戒？「大學長」陳時中分享成功戒菸法

如何幫助菸齡40、50年的爸爸戒菸？菸齡長達52年的前衛福部長陳時中，本身擁有牙醫專業，特地在父親節提醒與分享，吸菸不僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦