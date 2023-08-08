驚！邊境攔截法國「冷凍黃蘑菇」輻射超標 食藥署攔下50公斤

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格名單，其中一批法國進口的「冷凍黃蘑菇」檢出輻射物殘留，為銫-137殘留124.1 貝克／公斤，全數50公斤依規定退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，因為作物特性，蘑菇相當容易殘留重金屬或輻射，食藥署採取最高10%抽驗比率把關，此次驗出超標，將針對進口業者提高抽驗比率至50%。

食藥署邊境攔截的「輻射食品」為「聯馥食品股份有限公司」進口法國「冷凍黃蘑菇」，檢出輻射物銫-137，殘留量為每公斤124.1貝克，超過法規限量標準的銫-134與銫-137之總和限量的每公斤100貝克，總重50公斤。

林金富表示，蕈菇類、藍莓等產品根據過往經驗，都較常見輻射殘留或重金屬殘留超標，主要是因為食品特性，容易累積在作物內。而法國出口的作物不常見輻射殘留違規，過往違規多因蕈菇類產製過程使用太空包，當中的木材、農材粉末若受到汙染，菇蕈就會吸收到重金屬等汙染物。

林金富說明，台灣輻射食品標準是全世界最嚴格，且食品會依照風險管理進行抽驗，藍莓萃取物、蕈菇類本身風險高，即使一般抽驗法規2%至10%，食藥署採取最高10%抽驗比率把關。

林金富指出，本次檢出輻射蘑菇後，食藥署將針對進口業者「聯馥食品股份有限公司」進口的同產地、同號列的產品全面加強抽批，提高抽驗比率至20%到50%，並一概採取最高的50%抽驗比率。