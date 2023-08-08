加熱菸即將合法上市？2家菸商「文件已備齊」坐等審查

菸害防制法今年修法，加熱菸需經過「指定菸品健康風險評估」審查，才可合法輸入、製造及販售。截至今年6月28日原有6家加熱菸商提出專案申請，至今年7月28日增至8家業者，其中2家菸商已完成專案申請，且已提出審查申請、且備齊資料，國健署表示，目前看起來這2家資料完備，後續才能進入委員會審查，但並未鬆口何時能接受委員審查，僅強調委員會「定期都在開」。

加熱菸「指定菸品健康風險評估審查」，業者須檢附13項文件，包括已知及與其他菸品比較之健康風險研究資料、原料和添加物及其他有關成分資料、排放物資料、前二款物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性物質研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用資料、該產品最小單位排放物之尼古丁及焦油含量、組合元件（加熱器）樣本及使用安全性聲明書、組合元件經國家標準檢驗合格資料、產品許可販賣國家資料、菸害防制監視承諾事項及其他主管機關指定文件。

截至6月27日送審的6家業者，包括菲利普莫里斯、傑太日煙、英美菸草、精彩企業、臺灣苗栗捲煙廠、臺灣菸酒等，而國健署官網至7月28日更新，送審業者增至8家，增加2家為薪○○○公司、台○○○公司，此次官網有別上回公布完整名單，此次全部遭到去識別化。

國健署副署長賈淑麗表示，健康風險評估審查是非常嚴謹，國健署也很挑剔，若業者送審文件、內容不齊備，都不會予以受理，都會退件。

目前8家中，2家看起來資料完備，「初步審起來是OK的，但進到委員會、或有更新事證資料，會請業者準備」。而委員會審查資料過程中，仍要先取得共識，「畢竟台灣沒做過這件事」，目前委員會都有定期開會，而業者何時可以進入委員會，「沒有時間表，因為內容複雜，完全以委員共識為主。」