中西州大稱王、世新封后 佛光盃相約明年見！

睽違4年再度舉辦的佛光盃大學籃球邀請賽於8月7日順利落幕，男、女籃最終分別由美國德州中西州立大學、世新大學帶走冠軍，主辦單位佛光山佛光大學校長何卓飛喊話，未來佛光盃一定會持續辦下去！

佛光盃大學籃球邀請賽7日落幕，主辦單位佛光山佛光大學校長何卓飛喊話，未來佛光盃一定會持續辦下去。 圖/人間福報提供

閉幕儀式中，佛光大學董事長慈惠法師、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山慈善院長依來法師、三好體協副會長暨佛光山常務副住持慧傳法師、三好體協副會長暨菲律賓佛光山總住持永光法師、三好體協副會長暨國際佛光中華總會祕書長覺培法師、三好體協會長劉招明、佛光山教團系統大學總校長楊朝祥、佛光大學校長何卓飛、高雄市運動發展局局長侯尊堯等人出席，共同為睽違3年回歸舉辦的國際籃球賽畫下美麗的休止符，期待明年再見。

佛光盃閉幕儀式。 圖/人間福報提供

劉招明肯定佛光盃籃球賽是一場集體創作的成就，盼參與的各界將星雲大師的慈心悲願、三好精神都向世界延伸，讓社會、世界更祥和。

何卓飛嘉許勁旅球隊、教練和選手於球賽的努力和付出，鼓勵各個球隊繼續交流，期許佛光盃永續下去。

侯尊堯閉幕致詞指出，佛光盃球賽體現佛光山開山祖師星雲大師「體育弘法」的精神，在各個團隊的合作、集體創作下共同締造令人刮目相看的佳績，鼓勵所有隊伍將「成為那一道光」的精神延續下去，也盼大家在生活中落實「三好精神」。

昨天上午由佛光山光明大學與世新大學的第5名之爭展開序幕，雙方鏖戰至最後一刻，光明以88：86險勝世新，獲得男籃第5名。

女籃季軍戰中，北市大學雖有黃語瑄貢獻生涯最高20分，但紐西蘭當家中鋒惠特克（Lauren Whittaker）28分14籃板統治級表現幫紐西蘭82：69打敗北市大學拿到季軍。

黃語瑄在佛光盃攻下生涯最高20分。 圖/人間福報提供

冠軍戰國內UBA大專籃球聯賽4連霸世新大學，在總教練何正峰、隊長林妘樺結束成都世大運後仍趕場到高雄巨蛋下，全隊將士用命以78：72封后，奪得隊史首座佛光盃冠軍，擊敗來勢洶洶的日本名古屋學院大學。

男籃季軍戰紐西蘭發揮身材優勢，以2分球超過5成命中率，80：52擊敗名古屋學院，紐西蘭男、女籃本次來台獻技，雙雙帶走季軍。

壓軸政治大學與中西州大的精采好戲，政大上半場打完一度落後達15分，宋昕澔、吳志鍇2名大二生跳出來合飆53分，一度在末節幫政大反超，但關鍵時刻

政大失誤收場，中西州大要回領先，拿到32分的宋昕澔最後一擊失手，中西州大87：84險勝奪冠。

中西州大首次參加佛光盃就奪冠。 圖/人間福報提供

政大拿到亞軍。 圖/人間福報提供

佛光盃最終排名：

女籃

冠軍：世新大學

亞軍：日本名古屋學院大學

季軍：紐西蘭國家隊

第4名：北市大學

第5名：佛光山佛光大學

第6名：美國阿拉斯加大學安克雷奇分校

第7名：馬來西亞代表隊

第8名：菲律賓德拉薩大學

男籃

冠軍：美國德州中西州立大學

亞軍：政治大學

季軍：紐西蘭國家隊

第4名：日本名古屋學院大學

第5名：菲律賓佛光山光明大學

第6名：世新大學

第7名：馬來西亞代表隊

第8名：高雄師大