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聯合報一周大事7/30~8/5
國內
2日：國家通訊傳播委員會認為台灣之星未落實客戶身分查核與審查、內控機制失靈，加重裁罰一千六百萬元。
3日：國家中山科學研究院屏東九鵬基地推進劑研製廠執行廢餘料銷毀時，不明原因發生火藥閃燃，四名作業人員燒燙傷送醫。
4日：高雄山區豪大雨不斷，大規模土石流及多顆巨石沖毀台二○線南橫公路明霸克露橋鋼便橋。
國外
1日：緬甸軍政府宣布赦免前民選政府實質領袖翁山蘇姬部分遭控罪名，但仍將繼續受到軟禁。
1日：美國前總統川普涉嫌意圖違法推翻二○二○年大選結果，導致後來支持者暴力攻占國會大廈，遭聯邦大陪審團四項重罪起訴。
3日：歐盟和北歐的挪威、冰島撤銷二○一一年福島核災後，對水產品等日本十縣指定食品的進口限令。
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