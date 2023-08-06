聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事7/30~8/5

聯合報／ 本報訊
南橫明霸克露橋便橋受損。圖／取自臉書
南橫明霸克露橋便橋受損。圖／取自臉書

國內

2日：國家通訊傳播委員會認為台灣之星未落實客戶身分查核與審查、內控機制失靈，加重裁罰一千六百萬元。

3日：國家中山科學研究院屏東九鵬基地推進劑研製廠執行廢餘料銷毀時，不明原因發生火藥閃燃，四名作業人員燒燙傷送醫。

4日：高雄山區豪大雨不斷，大規模土石流及多顆巨石沖毀台二○線南橫公路明霸克露橋鋼便橋。

國外

1日：緬甸軍政府宣布赦免前民選政府實質領袖翁山蘇姬部分遭控罪名，但仍將繼續受到軟禁。

1日：美國前總統川普涉嫌意圖違法推翻二○二○年大選結果，導致後來支持者暴力攻占國會大廈，遭聯邦大陪審團四項重罪起訴。

3日：歐盟和北歐的挪威、冰島撤銷二○一一年福島核災後，對水產品等日本十縣指定食品的進口限令。

福島核災 屏東 災後

延伸閱讀

南橫1工人後車斗摔落重創頭部 送醫搶救不治

南橫公路13年花130億 復通1年高雄三部落又成孤島

影／卡努颱風後成孤島...高雄桃源居民拒絕物資 怒喊要安全的路

荖濃溪水暴漲 南橫公路「撒拉阿塢橋」離水50公分

相關新聞

聯合報一周大事7/30~8/5

國內

照片看歷史／首次當選無效後再戰 1954年劉定國終於當上苗栗縣長

1954年8月5日，新當選的苗栗縣長劉定國到台灣省政府民政廳報到，並向民政廳長兼選舉監督連震東領取當選證書，這是劉定國第二次當選，卻是第一次領到縣長當選證書。

陸製監視器「貼牌MIT」流入新竹工業區 監察院要求經濟部改善

新竹工業區服務中心遭披露採購的監視器系統為中國產品，卻偽稱台灣製，監察院2日通過調查報告要求經濟部檢討改善，並指此案未確...

政府濫發補助 缺監督的文化政策？他談這家書店的問題

近年一直高度依賴政府標案經費補助，不斷輾轉游走於台灣各地四處擴張的青鳥書店，從屏東（南國青鳥）、高雄（承風青鳥）、基隆（太平青鳥）、台北空總（青鳥圖書館兼作《VERSE》雜誌總部辦公室），現今下一個伴隨著標案轉移的目標則是到了宜蘭。這一路走來的過程中，青鳥書店儼然已經自我創造出一套類似PUA手法的宣傳話術。

社工薪資回捐起爭議 衛福部4點回應高雄社工工會

高雄市社會工作人員職業工會日前在社群發文質疑「社工師資格的主管要求社工薪資回捐沒有違反社會工作倫理？」。衛生福利部發布四...

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦