快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

佛光盃籃球賽開幕行三好世界更美好

聯合新聞網／ 人間福報訊

佛光山住持心保和尚於「2023佛光盃大學籃球邀請賽」開幕式開示，如期舉辦賽事是「因緣所成、集體創作」，感念星雲大師以「三好體協」弘揚佛法。 圖／人間通訊社記者周倫
佛光山住持心保和尚於「2023佛光盃大學籃球邀請賽」開幕式開示，如期舉辦賽事是「因緣所成、集體創作」，感念星雲大師以「三好體協」弘揚佛法。 圖／人間通訊社記者周倫

佛光山住持心保和尚2日於「2023佛光盃大學籃球邀請賽」開幕式開示，大眾走過新冠肺炎疫情，如今歡喜打球、觀賽是「因緣所成、集體創作」，感念星雲大師以「三好體協」弘揚佛法，籲「人人行三好、世界更美好」，他並為佛光大學與馬來西亞隊球賽進行開球。

佛光山住持心保和尚(中)為佛光盃籃球賽主持開球式。 圖/人間通訊社記者莊佳穎
佛光山住持心保和尚(中)為佛光盃籃球賽主持開球式。 圖/人間通訊社記者莊佳穎

「2023佛光盃大學籃球邀請賽」共有來自台灣及世界共16支球隊參賽，今天起於高雄巨蛋登場，賽事持續到8月7日。

出席佛光盃籃球賽開幕式有高市府運動發展局長侯尊堯、佛光大學校長何卓飛、三好體育協會會長劉招明及國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山都監院院長慧傳法師及立委林岱樺等人。

菲律賓光明大學啦啦隊於佛光盃籃球賽暖場表演。 圖/人間通訊社記者趙啓超
菲律賓光明大學啦啦隊於佛光盃籃球賽暖場表演。 圖/人間通訊社記者趙啓超

開幕式在菲律賓光明大學啦啦隊以「成為那一道光」的熱情歌舞表演中揭幕，接著參賽隊伍大進場，選手展現自信與團隊精神。

心保和尚開示指出，疫情之後，終於能讓佛光盃籃球賽回歸，大家都有歡喜心並感染了會場，這是「因緣所成、集體創作」。透過運動可以讓身心更健康、人生更光明。感念大師以「三好體協」弘揚佛法，希望人人行三好讓世界更美好，社會和諧、世界和平。

現場也播放佛光山開山祖師星雲大師影片開示，打球是一種學習，在籃球的世界裡有很好的修行，即使甲、乙兩隊是對立的一方，但也該友好，因為有對手才能展開賽球，而籃球的人生也要不斷的爭取時間上的掌握以及空間上的控制，既是為自己蓄積進取的能量，也要發揮籃球的團隊精神，球場上分秒必爭更是球員冒險犯難的養成。

佛光盃大學籃球邀請賽共有16支參賽隊伍。 圖/人間通訊社記者莊佳穎
佛光盃大學籃球邀請賽共有16支參賽隊伍。 圖/人間通訊社記者莊佳穎

侯尊堯歡喜疫情後，佛光盃籃球賽回歸舉辦並邁入第10屆，特別感念星雲大師「體育弘法」，宣揚「三好精神」。佛大校長何卓飛致詞歡迎國際球隊參加佛光盃展開競爭與友誼的賽事，讓球賽不僅是競爭還能將「三好精神」傳遞到世界五大洲。

開幕式後，由地主隊佛光山佛光大學出戰女籃馬來西亞代表隊，佛大陣中只剩碩二生「小Q」梁瑜玲有過佛光盃經驗，剩餘隊友都是初體驗，終場以72：60，順利開出紅盤。

相關新聞

照片看歷史／1962年救助大陸難胞獎券發行 蔣宋美齡捐親筆畫當獎品

1962年8月4日，總統夫人蔣宋美齡在台北市三軍軍官俱樂部主持「救助大陸逃奔自由祖國難胞獎券」獎品展覽會揭幕儀式並剪綵，應邀觀禮者有各國駐華使節及夫人、武官、美軍首長及夫人、我政府首長及夫人、金融界與工商界人士、國畫家，捐款及捐助獎品最多者，該會全體常務委員及委員等約5百餘人。蔣夫人在揭幕禮中致詞，感謝婦女界熱心推動的募捐救助難胞運動和各界人士所捐贈的獎品。她希望大家同情難胞的遭遇，共伸援手。...

故宮打破碗後 文化部修法增訂古物損壞緊急通報機制

去年故宮摔破碗事件，引發社會關注博物館古物損壞通報機制。文化部本周預告「公有古物管理維護辦法」修法草案，增訂「古物異常緊...

故宮摔破碗後 古物損壞增緊急通報機制

去年故宮摔破碗事件，引發社會關注博物館古物損壞通報機制。文化部預告修法，增訂「古物異常緊急情況通報」機制。首度規定，公家...

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

整理包／6月有11大新制上路！夏季電費「平均每戶多479元」、1200月票開賣 還有成年禮金、青春動滋券可領

6月即將到來，許多攸關國人荷包的新制也將上路。除了房貸補貼措施開放申請，夏月電價也開始實施，另外就是有文化成年禮金以及動滋券可以領取。「聯合新聞網」整理出超實用11大新制懶人包，帶你一篇快速看懂、重要訊息不漏接。

頂新和德和志工作伙迎大甲媽香客 重現農村古早人情味

大甲媽祖遶境將於30日回鑾，今天(27日)經過彰化縣永靖鄉，盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖，沿途永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，今年包含在地的頂新和德文教基金會等不同志

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦