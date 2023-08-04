佛光盃籃球賽開幕行三好世界更美好

佛光山住持心保和尚於「2023佛光盃大學籃球邀請賽」開幕式開示，如期舉辦賽事是「因緣所成、集體創作」，感念星雲大師以「三好體協」弘揚佛法。 圖／人間通訊社記者周倫

佛光山住持心保和尚2日於「2023佛光盃大學籃球邀請賽」開幕式開示，大眾走過新冠肺炎疫情，如今歡喜打球、觀賽是「因緣所成、集體創作」，感念星雲大師以「三好體協」弘揚佛法，籲「人人行三好、世界更美好」，他並為佛光大學與馬來西亞隊球賽進行開球。

佛光山住持心保和尚(中)為佛光盃籃球賽主持開球式。 圖/人間通訊社記者莊佳穎

「2023佛光盃大學籃球邀請賽」共有來自台灣及世界共16支球隊參賽，今天起於高雄巨蛋登場，賽事持續到8月7日。

出席佛光盃籃球賽開幕式有高市府運動發展局長侯尊堯、佛光大學校長何卓飛、三好體育協會會長劉招明及國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山都監院院長慧傳法師及立委林岱樺等人。

菲律賓光明大學啦啦隊於佛光盃籃球賽暖場表演。 圖/人間通訊社記者趙啓超

開幕式在菲律賓光明大學啦啦隊以「成為那一道光」的熱情歌舞表演中揭幕，接著參賽隊伍大進場，選手展現自信與團隊精神。

心保和尚開示指出，疫情之後，終於能讓佛光盃籃球賽回歸，大家都有歡喜心並感染了會場，這是「因緣所成、集體創作」。透過運動可以讓身心更健康、人生更光明。感念大師以「三好體協」弘揚佛法，希望人人行三好讓世界更美好，社會和諧、世界和平。

現場也播放佛光山開山祖師星雲大師影片開示，打球是一種學習，在籃球的世界裡有很好的修行，即使甲、乙兩隊是對立的一方，但也該友好，因為有對手才能展開賽球，而籃球的人生也要不斷的爭取時間上的掌握以及空間上的控制，既是為自己蓄積進取的能量，也要發揮籃球的團隊精神，球場上分秒必爭更是球員冒險犯難的養成。

佛光盃大學籃球邀請賽共有16支參賽隊伍。 圖/人間通訊社記者莊佳穎

侯尊堯歡喜疫情後，佛光盃籃球賽回歸舉辦並邁入第10屆，特別感念星雲大師「體育弘法」，宣揚「三好精神」。佛大校長何卓飛致詞歡迎國際球隊參加佛光盃展開競爭與友誼的賽事，讓球賽不僅是競爭還能將「三好精神」傳遞到世界五大洲。

開幕式後，由地主隊佛光山佛光大學出戰女籃馬來西亞代表隊，佛大陣中只剩碩二生「小Q」梁瑜玲有過佛光盃經驗，剩餘隊友都是初體驗，終場以72：60，順利開出紅盤。