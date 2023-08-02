原民日回顧7年施政 語言大樓明年完工

昨天是「原住民族日」，全國原住民族行政會議首度移師高雄舉行。蔡英文總統致詞說，七年前，代表政府向原住民道歉，但這不是終點，而是台灣社會一起追求歷史正義的起點，期望中央與地方及原住民族行政體系通力合作，共同推動落實原住民族權利，達成族群間的共存共榮。

近百名原住民機關首長、部落長老昨參加全國原住民族行政會議，共同討論與檢視過去七年中央與地方共同推動的原住民相關政策事務。

原民會主委夷將‧拔路兒在會議前受訪時表示，「原住民族語言發展法」公布施行，預算由一年一點一億元增為十八點三億元，並設立原語會與推動族語老師專職化，將族語認證結合公費留考和師資公費生等工作權。原民會也普設文化健康站逾五百站、服務長者一點六萬人。

至於原民保留地，原民會透過修法加速取得所有權的時間，迄今完成六千五百多筆公有土地增畫編為原民保留地，受益族人約一點八萬人次。夷將‧拔路兒表示，關鍵的「原住民族保留地管理利用條例」預計下會期送立院審查。

原民會未來施政重點還包括預計明年底完工的原住民族語言傳播大樓、興建選址於高雄的原住民族博物館等。夷將‧拔路兒表示，保障原民身分認同權的原漢通婚子女案、西拉雅原民身分案等相關修法也會在規定的期限內完成。