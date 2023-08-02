過度施肥徒長虛胖 學者籲農業補助要有智慧

農業部昨正式掛牌成立，學者有期許也有憂心。有學者直言，近年農業部門以補貼為施政主軸，農業補貼每個國家都有，但我們補貼應該要補得有智慧，而不是補助補到到失去競爭力；期許新部長跳脫政黨思維，把農業帶向有持續力與國際競爭力的新農業，否則成立農業部，只是如作物過度施肥般徒長與虛胖，成為病態產業。

一名資深農業學者說，升格為農業部，量體上變成補助獨大，期許陳吉仲跳脫政黨束縛、意識與挾制，讓台灣農業真正成為正常產業。

對於陳吉仲昨誓言要全面照顧好農民，且讓農民賺到錢，該名學者表示，過去卅年，每一屆的農委會主委都說「農委會存在的目的就是要讓農民賺錢」，但補貼過多反而沒有競爭力，傷害了台灣農業，補助應該要聰明、有智慧的補，補助後增加了競爭力，而不是到最後，變成大家一起賺國家的錢。

台大農經系名譽教授、農委會前副主委林國慶表示，農業補助不一定不好，各國都有，各行各業也有補助，補貼可以做，但不能過度。農業部成立，應該是要營造農業永續發展的環境，優良農地不要再興建農舍了，農地資源破壞，值得留意。

中興大學循環經濟學院長王升陽說，農業部掌管全國農政，不是只有照顧農民，對於發展糧食安全應有長遠規畫與政策。此外，現在都談淨零碳排，但目前農業耕作方式，包括水土、用藥、汙染都不符合淨零，應開發出更先進的耕作農產經營。

王升陽說，農業攸關立國，外界都認為台灣農業技術超越國際，其實並沒有，包括傳統育種、病蟲害防治等早已被超越，農業部該好好培育人才。