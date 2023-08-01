資策會倡議數位信任治理 發布「生成式AI導入指引-企業應具備的AI素養」

數位科技的時代，不論是生成式AI、個人資料，甚至是各種公開資訊，讓彼此的數位足跡、互動日漸頻繁，如何在數位發展及應用的同時，兼顧數位環境的安全，是全球最關注的議題之一。為此，資策會今（1）日以「數位信任治理生態」為題，揭開「III Plus」系列活動的序幕，邀請行政院鄭文燦副院長等各界專家領袖，針對數位科技時代的互動關係建立、社會規範調適與企業治理因應等議題，探討信任在數位化社會中的意義。活動現場同步展示資策會三大類AI研發成果（詳細內容敬請參考附件），並發佈「生成式AI導入指引-企業應具備的AI素養」手冊（文末可下載），提供各界在開發與使用生成式AI能有依循規範。

資策會今(1)日舉辦「數位信任治理生態」論壇，邀請產官學研各界嘉賓共同探討數位信任議題，圖為行政院副院長鄭文燦(前排左5)、資策會董事長李世光(前排左4)、資策會執行長卓政宏(前排右5)與公協會及各界貴賓合影。 圖／資策會 提供

資策會董事長李世光致詞時表示，2年前資策會的智庫團隊在分析國際趨勢時就指出，幾年之後每一個企業都是數位產業，而資策會最重要的研究工作之一，就是在嘗試協助臺灣的中小企業能夠做得一天比一天更好。今年是資策會第44週年，藉由這場論壇，倡議數位科技產業的資訊安全、透明性，與社會倫理的轉變，都是需要開始思考的方向，更呼應了資策會擔任引水人的角色，呼籲各界共創數位生態系。

行政院副院長鄭文燦亦出席支持此活動，並分享全球及臺灣都將數位經濟、數位產業視為下世代產業的火車頭，臺灣應站在硬體巨人的肩膀上，加速軟體產業的發展。鄭副院長指出，在2020年左右陸續展開數位化建設，也在接下來的10年數位建設提出新的方向，這也代表數位活力變成是未來競爭力非常大的挑戰。

鄭副院長也在演講中提及AI的基本法，該草案將同時聚焦於AI技術發展、AI倫理規範及資安風險等議題，也希望資策會的此場論壇以及之後的積極推動能夠為往後的2030年打下更好的基礎，推動產業社會的數位轉型，建構更包容、開放與安全的數位國家，向全球展現臺灣價值。

數位發展的雙面刃 從信任著手共創多贏

資策會執行長卓政宏在座談引言中表示，根據研調機構提出關於數位信任指數的調查，數位信任度每增加5%，人均GDP平均增加3,000美元，可見數位信任將為全球社會和經濟帶來價值，也是通往數位轉型的重要基礎。

然而，建立數位信任需兼顧傳輸安全、資料品質、風險管理、治理機制等四大要件，這也是資策會近年來訂立的四大主軸任務，包含擔任智庫角色，提供價值倡議、前瞻研發網絡，發展宏觀軟體技術、提供場域實證，推動數位轉型，發展信任治理，完善資訊安全。卓政宏認為，資策會在協助產業轉型的過程中，必須先自我完備，才有能力攜手產業、共創多贏。

今(1)日「數位信任治理生態」論壇中，邀請行政院副院長鄭文燦(右1)蒞臨體驗資策會展示之技術。 圖／資策會 提供

數位信任 引領前行

在《數位信任 治理生態》論壇展開的兩場交流座談，由資策會兩位副執行長蕭博仁及楊仁達主持，分別從「建構安全、合規、友善的數位基礎環境」與「打造可靠、負責、信任的數位產業生態」深入探討該如何完備法制以對應AI所帶來的衝擊，及瞭解與AI化敵為友的可能性，讓數位信任協助帶領整體數位生態系向前行。

此次論壇為各界人士提供了一個深入探討數位信任治理生態的平台，與會者一致認為，信任是推動數位化社會發展的基石，臺灣社會擁有前瞻包容的基礎環境、創新靈活的人才、強大健全的供應鏈，這將為臺灣的數位產業發展提供強大支持，讓臺灣在國際舞台上展現獨特的價值。

此外，資策會更特別安排「2022虛擬人黑客松創作大賽」最佳應用奬得奬者－虛擬網紅VTuber小空搭配現場主持人，以虛實整合的方式為活動開場。並展示了由啟雲科技提供的「PICBOT-AR智慧拍照機器人」，此項服務係透過AI賦能之3D/AR技術、數位內容及AIoT軟硬體應用整合服務，為100%臺灣設計、研發之拍照互動機台第一品牌，目前已導入全臺灣各大知名場域園區等，皆獲得熱烈回響。資策會特別強調 虛擬網紅VTuber和PICBOT-AR智慧拍照機器人，都是數位發展部數位產業署支持下的成果，資策會落實以第三方角色整合業界資源、人才與技術，提供實證及服務建議等顧問協助，企盼能與業界攜手開拓更多商機。

「生成式AI導入指引-企業應具備的AI素養」手冊：https://reurl.cc/GAqvYy