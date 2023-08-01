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謝龍介影片引回響 批光電口號攏係假 魚死電生殘害漁民

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
謝龍介的「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的影片，控訴能源政策錯誤。圖／擷取影片畫面
謝龍介的「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的影片，控訴能源政策錯誤。圖／擷取影片畫面

侯友宜競辦副召集人謝龍介有感於政府推動漁電共生，卻發現台南許多漁電共生場域卻是乾涸一片，根本沒養魚，製作「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的影片，引起很大回響，謝龍介希望藉此影片喚起政府的重視，以及人民的覺醒。

在影片中，漁民說，漁電共生場域，運作中會產生震動，影響魚類生長，而水也消退很快，沒下雨就沒水養漁，政府畫漁電共生的大餅讓人很高興，他們也響應，但能否實現，仍存有陰影。

北門農會總幹事洪明農也在影片中說，每天在北門區行走，沒看到一場漁電共生的場域有在養魚，沒養魚，大家沒法賺錢，就無法安居樂業。

謝龍介說，台灣很多人對漁電共生政策無法理解，因為養殖業的基本架構是地主不養，土地給承租的漁民養，漁民要經營魚塭必須長期投資，發展太陽光電等綠能政策下，大推漁電共生，地主把土地租給業者種電，漁民的投資血本無歸、生計無存。

謝龍介舉例，魚塭補撈虱目魚是魚塭兩頭有人各牽漁網一頭，中間有多人在水中協助牽漁，一補就是2、3千金，但漁電共生下，魚塭打下基樁，就根本無法以牽漁網方式捕魚，必須用釣、用撈，根本不符合成本。而魚塭上打的基樁深及岩盤，打破地下水層，也改變了魚塭水質的鹽度，影響到養殖，虱目魚價格恐回不去了，美麗的口號變成魚死電生。

謝龍介說，每年大群候鳥靠著台南濱海溼地而生長，其中黑面琵鷺飛越2千公里來台南停留半年，在此覓食茁壯，積蓄返回故鄉的能量，但大片的台陽光電，也讓黑琵減少覓食棲地，雖然數量沒減少，卻逐漸往高雄、嘉義而去，整個生態也在改變。

他說，大家不反對綠電，但能源政策走偏，漁民連最基本的生存權都被剝奪，有何正義可言？打在魚塭上的基樁，就是打在漁民的身上，政府聽到、看到了嗎？

「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片網址：

https://www.facebook.com/watch/?v=1337985650447805

https://www.facebook.com/TEL062268268/videos/1719703201801725

漁民 謝龍介 台南

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