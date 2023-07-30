農委會重申 目前沒有離酪計畫

二○二五年紐西蘭乳品及其製品進口將零關稅，衝擊酪農生計，實際上，早在二○一三年台紐簽訂貿易協定時，中華經濟研究院就曾示警，指無論在短期或長期，模擬結果均顯示，台紐貿易協定生效後，台灣的工業、石化業與服務業獲利較多，不過農業將受到較大衝擊，建議儘快修訂合宜措施，做必要調整。

對此，農委會畜牧處副處長江文全表示，台灣不論是加入哪一個國際經貿組織，都有進行經濟影響評估，評估的情境是在「完全不做任何因應」、「沒有任何調節措施」的情況下可能的獲益或損失。台紐簽訂協定後，一直都有在推動各項政策調適。以酪農為例，進口奶和國產奶量都不斷增加，衝擊沒有當初評估的這麼明顯。

江文全強調，行政院長陳建仁日前已宣示，未來目標國產乳業自給率要達到九成，目前政府並無離酪計畫。

根據中華經濟研究院的報告推估，台紐ＥＣＡ將使台灣農牧業受到影響。若關稅調降五分之三，並保留部分敏感性產品的關稅配額時，農業部門總產值由基期年三千多億台幣，減少約卅三點五四億元，而當自由貿易完全開放時，則總產值減少約近五十億元。其中主要受到衝擊的部分來自畜產品。該報告也提到，工業和服務業則是可望在台紐ＥＣＡ獲益的產業。其中工業部門的產值將可增加三五八億元，就業人數增加八千多人次，服務業方面，將可增加四二八億台幣，就業人數增加三點七萬多人次。

農委會則說，台紐簽訂貿易協定後，訂有一整套專案結構調整計畫，對於國內品牌行銷定位、標章、產銷履歷等，此外還有小地主大佃農計畫，以及乳牛保險，疫病清除防治等。