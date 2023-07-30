紐乳零關稅爭議 酪農促政府應規畫產業白皮書

紐西蘭乳品二○二五年進口將零關稅，打擊本土酪農業，隨著農委會即將在八月升格為農業部，由現任主委陳吉仲接任首任部長，不過酪農生計問題未解，本周將北上召開記者會。中華民國乳業協會理事、鮮乳坊創辦人龔建嘉強調，若台灣酪農產業消失，會回到當初美援時代，僅有保久乳可喝，如今既然成立農業部，政府應提出短中長期的乳業發展白皮書。

紐乳零關稅爭議鬧得沸沸揚揚，陳吉仲日前曾為此到屏東萬丹與酪農座談，並提出解決畜牧場牛糞、媒合乳廠與酪農簽訂穩定合約等十一項措施。不過中華民國乳協秘書長方清泉直言，這些措施看起來很空洞，配套是什麼？怎麼做？都不知道。

龔建嘉表示，為了保持國家的糧食安全，乳品與公糧是少數有保價收購的產業，過去有中央畜產會要做產銷調節機制，但沒有任何政府資源做平衡，目前狀態是政府有權管理，卻沒有進入管理，剩餘奶多了，就應該要有長效的處理機制，看是要鼓勵做奶粉、保久乳或是奶油，必須要有政策引導。與其政府做限乳政策，不如成立牧草中心、廢棄物處理中心。

龔建嘉強調，成立農業部後應有更高、更寬闊的視野面對產業，建立酪農產業的支持系統，而不是如現在單點回應。若政府無心扶植產業，也可以明白說出走向，酪農可決定，要繼續下去還是及時停損。

陳吉仲將擔任農業部長，曾因鳳梨釋迦問題與他互槓的台東縣長饒慶鈴昨發文希望陳關注日本核災食物及萊豬。