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聯合報一周大事7/23~7/29
國內
25日：台經院發布最新經濟預測，預測今年國內經濟成長率為百分之一點六六。
27日：中央研究院經濟所更新經濟預測，大幅下修今年經濟成長率至百分之一點五六，顯示今年經濟「不保二」幾成定局。
28日：台積電全球研發中心正式啟用，總裁魏哲家表示，向台灣人民展現台積電根留台灣的決心。
國外
25日：美國聯邦眾議院以口頭表決方式，無異議通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣。
27日：今年7月即將成為有紀錄以來最熱的月份。聯合國秘書長古特瑞斯警告，全球暖化的時代已結束，正步入「全球沸騰的時代」。
28日：美國白宮宣布，總統拜登將於八月十八日在馬里蘭州，邀請日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅舉行峰會。
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