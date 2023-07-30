聯合報一周大事7/23~7/29

1961年7月29日，總統夫人蔣宋美齡親自主持陽明山華興育幼院6周年院慶及畢業典禮，蔣宋美齡當時也是華興育幼院的董事長。華興育幼院是1955年為收容一江山及大陳島烈士的遺孤及難童而創立。在畢業典禮後，蔣宋美齡為該院新建的籃球場剪綵，感恩堂啟鑰，前來觀禮的中外來賓有500多人。

2023-07-29 09:00