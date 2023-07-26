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不只是市場龍頭 更是公益冠軍 和泰集團「移動公益幸福行動」前進高雄

文／ 陳威任

作為台灣汽車市場龍頭，和泰汽車不只賣車第一名，做公益也要搶第一，集團推動的「移動公益幸福行動」，自2022年起運用本業交通共享移動服務，與新北、台中合作，捐贈yoxi接駁趟次予社會局使用，透過yoxi接送超過1700位弱勢對象就醫、就學、短程出遊以及社工特殊出勤，今年更前進高雄，持續協助更多需要移動服務的民眾及家庭。

和泰集團推出「移動公益幸福行動」，號召yoxi司機協助台灣各角落的交通移動需求。 圖／沈昱嘉攝影
和泰集團推出「移動公益幸福行動」，號召yoxi司機協助台灣各角落的交通移動需求。 圖／沈昱嘉攝影

此外，和泰集團攜手純青基金會，與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，捐贈遠地就醫病童家庭千趟yoxi交通接駁服務，服務於7月啟用，期待透過yoxi資源減輕病童家庭頻繁往返就醫的交通負擔。

和泰汽車車管理本部劉松山協理表示，公司以汽車領域做為本業，除了製造品質優良、負擔得起的汽車提供民眾移動需求及駕馭樂趣外，同時也觀察到社會上有一些買不起汽車、當地又缺乏大眾交通資源的民眾，不論是要看病或就學，外人看起來可能只是短短路程，對於他們而言卻是辛苦的一條路。

因此和泰集團發起「移動公益幸福行動」，透過捐贈集團旗下的yoxi共享移動服務資源，協助弱勢族群交通移動，例如早期療育孩童就醫復健、脆弱家庭個案安置接送、社工特殊勤務救助兒少、物資關懷配送等，幫助資源不足的對象也能享有便利的移動服務，期望為弱勢族群打造多元友善的交通移動環境。

隨著yoxi服務持續普及到更多縣市的同時，除了是一般人眼中的小黃車隊外，也是許多不便民眾的「幸福專車」。「移動公益幸福行動」自2022年啟動，與新北市、台中市、麥當勞叔叔之家基金會合作，已經為1,700位弱勢對象提供服務，今年更將服務延伸至高雄，捐贈1,000趟yoxi接駁，將服務對象從弱勢兒少擴大至更多需要交通幫助的族群。

和泰汽車車管理本部劉松山協理期待「移動公益幸福行動」可以擴大到更多縣市來協助有需要的民眾。 圖／沈昱嘉攝影
和泰汽車車管理本部劉松山協理期待「移動公益幸福行動」可以擴大到更多縣市來協助有需要的民眾。 圖／沈昱嘉攝影

「有些縣市或社福單位可能會針對老年人或殘障人士有相關的交通協助，我們則希望資源不要重疊，而是著眼於一些沒有資源的民眾。」劉松山協理進一步表示，例如社會局服務的脆弱家庭以及保護性個案，這些弱勢對象因缺乏家庭支持，又未必符合福利身分資格，在需要就醫、安置時便面臨移動障礙的困境。

或者是社工要帶物資探訪個案時，或深夜緊急關懷個案時，如果自己沒有開車、又不方便大包小包搭乘公車時，「移動公益幸福行動」就成為社工的最佳後援。

劉松山協理表示，yoxi車隊的司機們對於這個活動都表示相當支持，尤其因為小黃司機可能每天忙碌討生活，沒有額外時間來從事公益，透過「移動公益幸福行動」除了協助有需要的民眾外，車隊司機也可以盡一份心力來回饋社會，和泰集團則提供司機趟次補助，讓善的循環可以持續下去，對司機而言都感到非常有成就感。

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