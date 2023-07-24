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佛光山發揮綠色影響力　推動「VEG100蔬食減碳聯盟」

聯合新聞網／ 人間福報訊

讓減緩氣候變遷不再是口號！身為台灣佛教牛耳的佛光山提出「VEG100蔬食減碳聯盟」，號召全球企業、組織參加「VEG100」倡議，鼓勵大家從每周1餐蔬食，進展至每年100餐蔬食，用實際的飲食行動，邁向淨零之路。

由《人間福報》舉辦的「佛光山綠色影響力論壇」，23日在2023亞太永續博覽壓軸登場。 圖／人間福報提供
由《人間福報》舉辦的「佛光山綠色影響力論壇」，23日在2023亞太永續博覽壓軸登場。 圖／人間福報提供

由《人間福報》舉辦的「佛光山綠色影響力論壇」，23日在2023亞太永續博覽壓軸登場，佛光山秉持開山祖師星雲大師「環保與心保」理念，分享在綠化環保上的貢獻。

佛光山副住持暨綠色公益基金會董事長慧開法師表示，星雲大師談環保與心保，也講生命永續，把「生老病死」，改成「老病死生」，展望未來生命，盼能結合環境與生命的永續經營，呼籲大家發揮綠色影響力，「此時此刻一起努力，把理念變成世界行動，然後透過行動，讓大眾參與」。

佛光山副住持暨綠色公益基金會董事長慧開法師致詞。 圖／人間福報提供
佛光山副住持暨綠色公益基金會董事長慧開法師致詞。 圖／人間福報提供

佛光山文化院院長依空法師也開示，鳥巢禪師曾道破佛法宗要為「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，正呼應大師所言「環保與心保」理念。人類和地球為生命共同體，「不要以為隨意做一件破壞環保的事沒有關係，人類不能為一時貪婪，毀壞地球，環保要從心保做起，心保從教育著手，如何淨化我們的心？要從思想淨化」。

佛光山文化院院長依空法師也開示，鳥巢禪師曾道破佛法宗要為「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，正呼應大師所言「環保與心保」理念。 圖／人間福報提供
佛光山文化院院長依空法師也開示，鳥巢禪師曾道破佛法宗要為「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，正呼應大師所言「環保與心保」理念。 圖／人間福報提供

● VEG100倡議平台 將蔬食減碳搬上ESG桌面

根據牛津大學的研究，大部分植物性食物是低碳選擇，碳排放量比動物性食物低10至50倍，人類的飲食習慣對環境的未來至關重要。因此佛光山特別在今天宣告「VEG100蔬食減碳聯盟」起航，號召大家合作推動「VEG100倡議平台」，將蔬食減碳搬上ESG桌面。

綠色公益基金會執行長戴慶華表示，「我們鼓勵企業組織推動員工蔬食餐，從每周1餐蔬食，進展到每年100餐蔬食，相信這樣一定能對地球造成改變」。同時讓蔬食推動，成為企業減碳和綠色轉型的重要一環，為永續發展作出貢獻。

身為台灣佛教牛耳的佛光山提出「VEG100蔬食減碳聯盟」，號召全球企業、組織參加「VEG100」倡議。 圖／人間福報提供
身為台灣佛教牛耳的佛光山提出「VEG100蔬食減碳聯盟」，號召全球企業、組織參加「VEG100」倡議。 圖／人間福報提供

● 降低溫室氣體 蔬食救地球

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新親自出席論壇，表達對佛光山敬意，更肯定「VEG100」倡議行動，「很高興能響應國際蔬食的運動」，他認為，若能從食物源頭減少碳排，可以加速地球淨化，「這個活動非常有意義，希望蔬食救地球！」

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良則強調，「碳和溫室氣體並非是我們的敵人，而是自然大氣循環的一部分」，最大問題是「排放太多，失去平衡」，超過地球可負荷程度。他表示，蔬食能有效降低溫室氣體，也盼能藉由蔬食推廣，嘗試「回到平衡」。

前內部政長李鴻源笑說，過去每當談論到氣候變遷，要找20人聆聽都很困難，後來體悟到，若能讓法師們了解理念，就有百萬信徒聆聽開示，會更有影響力。他佩服佛光山為地球永續做了許多努力，「蔬食重要，清潔生產也重要」，他盼透過倡議，降低台灣工業的二氧化碳生產，打造綠能產業，「希望大家一起努力，對地球布施。」

論壇現場座無虛席，逾400人擠進會場，並有27家企業組織與機構，率先響應「VEG100」。 圖／人間福報提供
論壇現場座無虛席，逾400人擠進會場，並有27家企業組織與機構，率先響應「VEG100」。 圖／人間福報提供

今天論壇現場座無虛席，逾400人擠進會場，並有27家企業組織與機構，率先響應「VEG100」，包括有PEACE關懷地球政經聯盟、中華經濟研究院、台灣永續能源研究基金會、無肉新生活推廣協會等國際NGO、研究機構及學術單位、專業驗證機構、蔬食及自然推廣組織等，佛光山教團更是集結佛光山寺、國際佛光會、《人間福報》、佛陀紀念館及中華福報生活推廣協會等單位共同參與支持。

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