聯合報一周大事7/16~7/22

1960年起，由艾托生物型霍亂弧菌引發的副霍亂在南亞、東南亞等國家流行，1962年7月10起台灣開始出現零星病例，幾日後疫情迅速擴散，從南部到中北部縣市也相繼失守。1962年7月22日，台北市首傳警號，一名9歲王姓女童突上吐下瀉，因症狀極似副霍亂，有關機關據報，即予送往市立傳染病院治療，並於晚上驗明所患確屬副霍亂。

2023-07-22 09:00