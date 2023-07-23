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聯合報一周大事7/16~7/22

聯合報／ 本報訊
首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，21日新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。記者許正宏／攝影
首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，21日新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。記者許正宏／攝影

國內

20日：經濟部統計處公布6月外銷訂單金額441.8億美元，年減24.9%，連續10個月負成長。

21日：新北一起家暴殺夫案，為全台首件國民法官參審的案件，歷經三天審理，合議庭最後判處季婦七年二月徒刑。

21日：台灣綜合研究院公布6月整體產業電力景氣燈號，已連續第9個月呈現衰退藍燈。

國外

16日：英國正式簽署加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的協議。

17日：中國大陸氣候變化事務特使解振華在北京與美國氣候特使柯瑞舉行會談。

17日：俄羅斯宣布退出由聯合國、土耳其在俄羅斯和烏克蘭之間斡旋的「黑海穀物協議」，十八日正式生效，代表不再保障船舶安全通過黑海安全航運走廊出口穀物。

俄羅斯 國民法官 北京

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