兩蔣日記歸國史館 蔣萬安：一直都希望盡快回來公開的展覽
故總統蔣介石與蔣經國私人日記在內的15箱文件，與美國史丹福大學胡佛研究所歷經十年纏訟，「兩蔣日記」原件將重返台灣，台北市長蔣萬安今受訪回應，一直以來都很希望包括日記相關的資料都可以盡快回來，讓外界都可以來了解而且公開的展覽，供各界來研究。
故總統蔣介石與蔣經國私人日記在內的15箱文件，存放在美國史丹福大學近18年，中華民國政府、蔣家後人與史丹福大學胡佛研究所歷經十年纏訟，所有權終於塵埃落定。美國加州聖荷西聯邦地區法院將所有權判給國史館，「兩蔣日記」原件將重返台灣。
蔣萬安今出席基北北桃4市市長「景點暢遊好玩卡再升級」記者會回應，一直以來都很希望包括日記相關的資料都可以盡快回來，讓外界都可以來了解而且公開的展覽，供各界來研究。
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