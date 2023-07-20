兩蔣日記歸國史館 蔣萬安：一直都希望盡快回來公開的展覽

我們在上一篇中提到，目前為止的AI應用方向，都以模仿人類能力為主，因而加強了人類與機器的競爭，帶來更大威脅；但擅長模式識別的LLM大型語言模型，真正的潛力很可能是啟動人機協作，強化人類使用者的力量。這種方式可以解放更多人的潛能，甚至使世界比現在更加自由、更加平等。

2023-07-20 12:14