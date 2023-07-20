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暑假血庫緊張 南山人壽攜手玉山與全家 全台接力捐血

撰文／ 華國玉

又到了暑假季節性缺血時刻，炎炎夏日民眾紛紛出國旅遊，捐血民眾明顯減少，影響全台血庫存量。為了緩解暑假血荒，南山人壽攜手玉山銀行、全家便利商店，共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，於7月10至15日在台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等38個據點舉辦捐血活動，號召逾4,000名南山內勤與外勤夥伴、客戶及熱心民眾一同挽起袖子獻出熱血，發揮企業公益力量，共募集5,879袋血，用實際行動挹注全台醫療用血。

南山人壽董事長尹崇堯表示，南山各地區服務據點每年皆會定期舉辦捐血活動，動員多輛捐血車至各分公司，同仁們也都非常踴躍響應，本次已是南山第三度與玉山銀行合作，並首次攜手全家便利商店一起舉辦捐血活動，期望透過整合三方的資源和社會影響力，匯集更多人的熱血和愛心，在緊急時刻發揮關鍵力量，幫助更多的生命。南山人壽與玉山銀行不僅在業務上長期合作，更是攜手推動公益的好夥伴，包括長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計劃」弱勢醫療補助基金，及協助台南經濟弱勢長者投保微型保險，預計今年也將合作舉辦淨灘活動，實踐永續共好理念，並發揮南山人溫暖、活力的精神，為台灣創造更多正向的力量。

玉山金控黃男州董事長表示，玉山已連續24年在暑假缺血之際舉辦捐血活動，適逢暑假血荒時刻，由於南山與全家的大力相挺，提供相關資源及志工人力，成功募集近6,000袋的熱血，讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，共同守護醫療能量。此外，感謝志工團隊不畏高溫炎熱，在每個捐血站協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作，讓捐血站醫師及護理師可更有效率地執行業務，並提供每位熱心捐血者更好的醫療服務及關懷。

全家便利商店總經理薛東都表示，很開心能共同參與捐血活動，「全家」長期重視ESG，持續以廣大通路的力量傳遞暖心正能量。參與本次捐血活動的民眾除了可獲得全家禮物卡外，捐血後更可到鄰近的全家便利商店休息補給。相信透過理念相同的企業共同拋磚引玉，鼓勵大家都能一起捲起衣袖捐出熱血，讓這份愛能延綿不絕持續延續。

今年是南山人壽成立60週年，承載著全台灣超過666萬保戶的信任與託付，堅持「以人為本」的價值，以「H.E.A.R.T.」五大永續策略主軸「健康促進（Health）」、「地球守護（Earth）」、「關懷行動（Action for Good）」、「信賴承諾（Reliability）」、「人才賦能（Talent）」具體實踐企業ESG的永續作為，發揮公益影響力，推動關懷行動。除了連年舉辦捐血活動，更從保險核心本業出發，推廣微型保險至偏鄉及離島，為弱勢族群提供保險服務，迄今累計捐贈保費已逾新臺幣7,000萬元、協助超過29萬人次弱勢民眾享有基本保障，為社會帶來穩定的力量。

南山人壽期許以溫暖、活力、創新的精神，落實環境永續、實踐社會參與照顧弱勢與高齡、關懷保戶與員工夥伴，發揮企業力量，展現與人群、地球共善、共好的決心，以穩健創新的步伐邁向下一個永續60年。

南山人壽攜手玉山銀行、全家便利商店，共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動。(圖左四起：南山人壽總經理范文偉、血液基金會執行長魏昇堂、南山人壽董事長尹崇堯、玉山金控董事長黃男州、全家便利商店總經理薛東都)。 圖／南山人壽提供
南山人壽攜手玉山銀行、全家便利商店，共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動。(圖左四起：南山人壽總經理范文偉、血液基金會執行長魏昇堂、南山人壽董事長尹崇堯、玉山金控董事長黃男州、全家便利商店總經理薛東都)。 圖／南山人壽提供

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