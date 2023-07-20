新聞眼／撇轉型正義口號 公正看待歷史

兩蔣日記法院判歸台灣國史館所有，這其實是蔣家後人意見看法不同所引發的爭論，早在蔣經國死後隔天，蔣家後人就已為了蔣經國日記歸屬吵了起來。

郝柏村生前日記所載，一九八八年一月十四日，蔣經國病逝隔日，蔣孝武對蔣經國交付蔣孝勇保管蔣經國生前日記感到不滿，形成兩兄弟間的爭論。

蔣經國生前對蔣孝武家庭糾紛十分頭痛，在最後的歲月裡，最常陪伴他的是蔣孝勇；蔣孝勇經常到七海官邸陪伴父親，父親日記自然由他保管，蔣孝勇死後才由遺孀蔣方智怡交給美國保管。

最初蔣孝武不認為這件事情可以由蔣孝勇單獨處理，兩人在這之前早有嫌隙，後來也演變成李登輝運用蔣孝武拉攏國民黨內部派系，蔣孝武又與當時在外交部工作的章孝嚴交好，認了章孝嚴為兄弟。

兩蔣日記歸屬問題，後來成了蔣友梅與其他家人的爭議。蔣友梅為蔣經國長子蔣孝文與徐乃錦所生，蔣經國生前最疼愛女兒蔣孝章，對蔣友梅臥病多年的父親也抱有歉意，因此對蔣友梅更是疼愛有加。蔣友梅主張日記為蔣家所有，不願為政府所有，或許與其長年旅居海外、對於台灣政局多有不滿所致，畢竟台灣放縱特定立場人士破壞慈湖陵寢，各地蔣中正銅像遭遷移或破壞，政府以轉型正義之名，行羞辱中國近代歷史重要領袖之實，看在蔣家後人眼中自然難以認同日記由台灣保管。