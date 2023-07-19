【專家之眼】紐牛尚未零關稅 農委會已先斷我酪農胳臂

紐西蘭進口的液態奶將於2025年關稅全面歸零，將直接衝擊我國的酪農產業。近期傳出農委會以環保稽查、嚴查超養等方式迫使酪農減產。我國乳品糧食自給率僅有三分之一，仍有很大的成長空間，農委會不思如何提升國產優質牛乳的市占率，竟想出暴力淘汰乳牛方式。

《台紐經濟合作協定》（ANZTEC）於2013年12月1日生效，其中有關放寬紐西蘭液態乳規定，以進口配額降低對國內的衝擊，配額量首年為5,500公噸，每隔3年增加1,500公噸（第9年起為1萬公噸），配額內零關稅；配額外關稅為每公斤14元，自第12年起取消配額。2025年即將取消配額，亦即紐國進口液態乳將全面享有零關稅的優惠。

近年來，進口液態乳大舉擴張，依據財政部關稅署統計，2008年液態乳進口量僅有4217公噸，2020年已逼近7萬公噸，2022年略為下滑，但仍有5.1萬公噸，其中以鮮乳最多，2022年3.4萬公噸；其次為保久乳1.2萬公噸。進口國則以美國為主，約五成；紐西蘭排第二，已有約三成的市占率。

面對進口乳的步步進逼，我國酪農業還能呈現穩定擴張的態勢，引用農委會統計， 2006年產乳牛頭數為5.2萬頭，2022年已成長至6.45萬頭；牛乳產量由2006年32萬公噸，逐步擴大2022年已經達46萬公噸；國內乳品類糧食自給率也由低於三成，2021年逐步提升至33.3%。

台灣氣候潮濕且溫度高，原本不適合發展酪農業，能有如此表現實屬不易，除了傳統四大品牌（統一、味全、光泉、義美）外，近來也興起牧場自營品牌的「小農鮮乳」，產品深具特色，頗受消費者歡迎，有些價位並不便宜，仍經常出現秒殺的盛況。

世界糧農組織（FAO）將每年人均鮮奶消費量分為三個等級，最低層級的消費量(30公斤以下)，如伊朗、越南、中非和東南亞等；其次為30-150公斤等級，包含印度、日本、肯亞、墨西哥、紐西蘭、巴基斯坦和北非等；最高為鮮奶消費量超過150公斤者，如阿根廷、亞美尼亞、澳大利亞、哥斯大黎加、歐洲、以色列、吉爾吉斯、蒙古和北美等。

引用媒體調查，我國2019年每年人均鮮奶消費量僅有21.17公斤，排在FAO的底層，與經濟發展偏低的地區消費量相當，隨著人們對健康的需求，顯然台灣在鮮奶市場上，未來還有很大的成長空間。

縱然進口鮮奶藉著成本優勢，以及關稅歸零，極有可能在台灣市場攻城掠地。但鮮乳重視新鮮度，國產鮮乳在這方面具有難取代的地位，紐西蘭鮮奶經過海運運送來台，需要長達10餘天的貨運時間，在保久乳與其他液態乳就有高度競爭力，但是鮮乳鮮度比就難以與國產鮮乳競爭。

針對2025年紐西蘭液態乳關稅調整，農委會畜牧處副處長江文全所提的對策，包含國內品牌行銷定位、標章、產銷履歷，都還是當年加入WTO以及簽署《台紐經濟合作協定》所提的結構調整計畫的範疇，民進黨執政後並未提出強而有力的方案。無怪乎，關稅都還沒有調整，農委會就以國產鮮乳市場已趨近飽和為由，欲透過乳牛保險推動低產獎勵淘汰，壓迫酪農業減產。

我國酪農業固然仍有一些問題仍待克服，如鮮乳價格過高、冬季需求低產量高、自動化不足、產品偏重鮮奶缺乏多元性與飼料仰賴進口等。農委會與其消極的逼迫酪農減產或退場，還不如將資源用於強化國產牛乳的競爭力上。政府可透過協助酪農更新技術與設備，鼓勵開發周邊高附加價值產品，以及宣揚國產鮮乳優點等作法，逐一解決發展障礙，提升產業競爭力與產業韌性，即可無懼他國乳品的競爭。