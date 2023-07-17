台灣首參與日智庫兵推 曝安保對話機制不足

週日（7月16日），日本戰略研究論壇（JFSS）結束在東京舉辦、為期2天的台海危機兵棋推演。台灣首度受邀參與，在總結時，國際政經情勢智庫「遠景基金會」指出，台、美、日未建立安保對話機制是一大問題。

這是首度在日本舉行的台、美、日3方兵推，也是日本去年12月制訂新版《國家安全保障戰略》文件後，JFSS首度舉行的兵推。

台灣中央社報導，此次兵推重點在於，若兩岸爆發衝突、「台灣有事」時該如何因應。模擬情境是2027年中國軍方對台日發動網路攻擊、散播假訊息、武力犯台、釣魚台列嶼（日本稱尖閣列島）有中國漁民或民兵登島等；以及過程中，美軍如何支援、協助日本撤僑。

兵推最後結果是日本與中國達成停戰協定，中國軍隊完全撤出日本領土。

參與兵推的台灣「遠景基金會」執行長賴怡忠指出，這項兵推結果，其實對台灣而言是「非常緊張的事」。此外，台灣決策層級的官員大多認為，只要美國一旦做出決定，日本基本上就會跟隨，但他在此次參與後了解到，日本在進行決策時所面臨的限制。

他強調，由於台日之間缺乏完善的安保對話機制，在模擬人道撤離等狀況時，只能進行臨時溝通，因而使問題和困難大量湧現。

2019年，台灣總統蔡英文曾公開表示，期待台日之間能展開安保機制對話。賴怡忠在兵推後也呼籲，盼對話機制能早日實現。

會後記者會上，中央社記者向日方提問，何時才能建立美日台3方的安保對話機制，日本眾議員木原稔對此回應，日美台建立對話機制很重要，目前會先對此議題保持關注，待適當時機制定機制。

木原也指出，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間缺乏官方交流。他說，日本與台灣無邦交關係，往來均透過「日華議員懇談會」，進行國會議員、政府之間的互動，但那都不是與日本官方的交流。

若捲入台海衝突 日本是否出手？

木原身為「日華議員懇談會」事務局長，前不久才從沖繩的與那國島，隨同台灣立法院長游錫堃搭船至台灣。部分分析認為，這是在為日本探察台海衝突時的撤僑路缐。

日本官員擔心，如果中國侵台，日本南部可能受到影響。今年3月，日本沖繩縣首次以「疏散靠近台灣的島嶼上約10萬居民」為目標，舉行模擬撤僑演習，結果顯示整個疏散工作預計需要約6天時間。

《華爾街日報》15日引述匿名消息報導，美國官員曾呼籲日本應審慎思考其在「台灣有事」時的角色；美國希望日本考慮屆時能進行「在台海附近追捕中國潛艦」等任務，但未獲得日本政府任何具體承諾，而日本國內輿論普遍反對捲入衝突。

今年2月，日本智庫「笹川和平基金會」亦曾進行一次模擬兵推，設想在2026年中國試圖兩棲入侵台灣。結果顯示，若日、美聯手介入兩岸衝突，將能夠阻止北京奪取台灣，但他們的軍事人員和裝備將付出慘重代價，其中日方損失多達144架戰鬥機，自衛隊傷亡達2500人。

此前，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）也進行了一系列模擬2026年兩岸衝突的兵推演習。根據今年1月發佈的結果，在24種兵推情景中，中國在大多數情況下都未能入侵台灣，但日本為此付出巨大代價。

笹川和平基金會和CSIS的兵推，都是以各方現有武力為前提。如果中國在未來幾年顯著增強其軍事實力，2026年若爆發戰爭的實際結果，可能會與兵推有所不同。

（台灣中央社、《華爾街日報》、《日經亞洲》）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】