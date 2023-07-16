師生戀議應禁止？ 專家：戀情不對等

師生戀是否該被禁止？前監察院長王建煊指出，校園師生戀就難保老師評鑑的客觀性，應禁止校園內的師生戀。學者樊雪春受訪時認為，雖然就教學倫理而言，師生之間不應有戀情，以免影響評鑑的客觀性，但是否要明確立法予以禁止或處罰，還要考慮各種因素。

行政院院會16日通過「性別平等教育法」修正草案，增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，被解讀為「禁止師生戀」，更引發違憲的疑慮。

各校訂定倫理規範

民進黨立委莊瑞雄於記者會表示，涉及專業倫理並發展到師生之間的親密關係，要特別謹慎。他指出，如果老師跟學生之間有權勢的關係，透過課程指導、分數給予產生上對下的控制，以此當成感情發展基礎，當然違反倫理問題，應授權國內各校制定更合理的倫理規範。

國民黨立委游毓蘭則說，這次行政院版修法對「師生戀」新增規範，師生若私下約會、看電影，甚至稱呼過於親密，都可能觸法，校長與教職員最重可處終身解聘，正是她多年來推動的主張。她說，實務曾處理過大學老師藉由指導論文、教學的機會對研究生性騷、性侵的事件，所以「支持性平三法能夠修嚴、修正」。

接觸異性機會少

前監察院長王建煊曾撰文說，師生戀愛，尤其是在大專學校裡，年長的男性老師與年輕女學生談戀愛，首先要問的是，這樣的戀愛是否公平？即使是女學生主動的愛老師，而且愛得要命，其公平性也是值得質疑的。因為女學生涉世未深，尤其是女校的學生，在功課及升學的壓力下，接觸異性的機會並不多。

他認為，她們對於一些年輕而口才好的未婚男老師，就很容易產生愛慕之情，對於比較體貼會照顧人的男性教師，甚或會「戀父情結式」的戀愛產生。但是這些愛慕在女學生長大後對男女關係更加認識時，可能就會有不同的想法。

樊雪春表示，關於師生戀的重點是，多數學生都會對老師產生「移情」作用，例如將對科目的興趣、對喜歡別人的情感投射到老師身上，而對老師產生了好感。

樊雪春說，年齡是判斷不當性接觸的重要依據，如未成年人當中，如果「有一方大於另一方五歲」，就比較容易有騷擾的嫌疑。但在大學當中，師生戀的對象都已經18歲，重點可能就不是年齡差距，而是學生要開始學會區分心中的情緒是「愛情」、「移情」或只是「對學術科目的憧憬」。

發乎情，止乎禮

她指出，師生戀存在著教學倫理的問題，如果談戀愛的師生之間還存在成績評價或考核等利害關係，難免引發不公平的疑竇，學生應換一個指導老師，才符合教學現場理應遵守的準則。但至於是否應明確立法予以禁止或處罰師生戀，還需要很大的討論空間。

樊雪春說，老師對學生有正向的感受，學生對老師有所好感，其實都是在所難免，重要的是能夠「發乎情，止乎禮」，並將這些情緒引導到學習上。如果師生之間動了真感情，也應該等待師生關係結束後，或畢業一兩年再開始發展。

至於師生關係應謹守的行為準則，樊雪春提醒，師生在面談的時候，還是能儘量把門打開，比較公開比較好。至於師生之間的肢體接觸，身為老師，要碰觸學生之前，應先徵求學生的同意，否則以「不碰觸對方身體」為佳，並且要意識到「這是學生，他是來學習的，不是來談戀愛的」

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