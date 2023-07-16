聯合報一周大事7/9~7/15

1965年7月15日，像重投慈母懷抱的遊子，美籍華裔物理學家吳健雄載譽歸來，這也是她第一次回台。這位馳譽全球的女科學家，隨著她的丈夫袁家騮的身後走下飛機，面對熱烈歡迎的場面，似乎難以抑制她溢於言表的興奮和喜悅。吳健雄受訪時說，「哥倫比亞大學已經上課了，我的課程還請人代講。所以這次回來不能停留太久，最多是一個禮拜。這一個禮拜中，除了出席中央研究院的院士會議以外，也許有一兩次的講演，談談『對等律』的問題。」

2023-07-15 09:00