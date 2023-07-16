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聯合報一周大事7/9~7/15

聯合報／ 本報訊
行政院通過性平三法修正草案，權勢性騷擾最重罰100萬元、最重處三年徒刑。示意圖／聯合報系資料照
行政院通過性平三法修正草案，權勢性騷擾最重罰100萬元、最重處三年徒刑。示意圖／聯合報系資料照

國內

10日：中央銀行宣布，有條件鬆綁雙北等特定地區的第二戶房貸七成禁令。

12日：新北市某私立幼兒園餵藥案偵結，未發現有教師不當餵藥及不當管教證據，全案不起訴。

13日：行政院通過性平三法修正草案，明確定義權勢性騷擾及其樣態，且分層級加重權勢性騷擾行政及刑、民事責任。

國外

11日：北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯登場，十日就傳出土耳其同意讓瑞典加入的消息。

13日：泰國國會進行總理選舉，總理唯一候選人、前進黨黨魁皮塔未能拿下國會過半席次，國會將在十九日再次投票，或推派另一位候選人。

14日：東協美國的外長會議在雅加達舉行，美國國務卿布林肯誓言要跟東南亞國家團結對抗「脅迫」。

美國 性騷擾 布林肯 性平三法 土耳其 東協

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