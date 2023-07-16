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聯合報一周大事7/9~7/15
國內
10日：中央銀行宣布，有條件鬆綁雙北等特定地區的第二戶房貸七成禁令。
12日：新北市某私立幼兒園餵藥案偵結，未發現有教師不當餵藥及不當管教證據，全案不起訴。
13日：行政院通過性平三法修正草案，明確定義權勢性騷擾及其樣態，且分層級加重權勢性騷擾行政及刑、民事責任。
國外
11日：北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯登場，十日就傳出土耳其同意讓瑞典加入的消息。
13日：泰國國會進行總理選舉，總理唯一候選人、前進黨黨魁皮塔未能拿下國會過半席次，國會將在十九日再次投票，或推派另一位候選人。
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