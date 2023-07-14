【專家之眼】女人沒有男人就像魚沒有自行車

一個女性作家，接受了《耶魯評論》的編輯梅根．奧羅克的諮詢；後者為了寫作一篇她所愛的人遭到性侵犯，尋求這位女性作家的意見。

這位女性作家，提到她自己著名的作品：「一個女孩的故事」，書中她描述自己第一次離家出走，在一個夏令營擔任輔導員，在那裡她與一個名叫“H”的男孩發生了性接觸，但她「無法完全把這稱為強姦」；而且這讓她產生自己被「看見的需要」，從而導致了對性慾理解的混亂。

這位女性作家就是2022年諾貝爾文學獎的得主，以自傳體小說聞名的法國作家安妮．艾諾(Annie Ernaux, 1940~），今年已經82歲。諾貝爾學院對她備加讚譽，説「她的文字像刀一樣」，華盛頓郵報在報導她時標題用了以下文字「用冷靜的克制寫下了深深的痛苦」。

安妮艾諾被認為是一位女權主義者，她自己宣稱她寫作的目的之一，就是追求女性權利的平等。但她的著作是以自傳體方式做小説敘述，文字非常平實，沒有華麗詞藻，但説她的小説是她的自傳，也不盡然，因為她的小説鮮少用第一人稱「我」，書中的主角都是「他」或「她」第三人稱。其實是以個人故事、經歷及觀察融合而成的內容，但反應的是社會的集體記憶。因此，也被認為是社會學或民族誌式的書寫體。

她的著作集中在兩個概念，一個是階級的「背叛」，因為她出生在一個下層階級，出生在法國北部諾曼第區域，屬於郊區勞工，父母開了一個雜貨店，但肯用心讓她受教育，最後她成為教師，擠進「小資產階級」。安妮艾諾的母親操持家務是個高手，但深受傳統社會的影響。在安妮的一部小説中寫到，她和小時男伴玩童在一起，有一次小男孩褪下褲子，露出生殖器給她看，還説：「這是澆水的時刻」，恰好被她母親撞見，母親對安妮當然是一頓痛斥。

另一個事件則是八歲時，安妮和表弟在樓梯上玩耍，她脫掉內褲，讓表弟刺她的外陰部，安妮的母親衝進來，駡她「變態」，安妮這樣回憶，「在那個年紀，任何與性有關的事情都會受母親嚴厲的懲罰。對於小女孩來說，生殖器本來就是最醜陋的東西。至於男孩子，他們被鼓勵成為掠食者。」

也許是對「性」的不愉快經驗，在書寫戀情的小説中，安妮把對「情慾」的看法盡情的抒發，這對敍事小説中的女性角色事實上是一種「背叛」（第二個背叛），但也是一種更「嚴肅」及「冷靜」的態度，在追求男女兩性平等上，筆者認為是一個「關鍵」！在她的「簡單的激情」小説中，講述了一位年長婦女與一位年輕已婚男子的風流韻事，她説：「我不想解釋我的激情——那意味著這是一個錯誤或者我需要證明某種混亂- -我只是想描述它。」這就是安妮自傳體的特色，好像事不關己，她只是冷靜的旁觀者。

安妮的女權主義思想，可以從她的一系列著作的書名看出，如「位置」是描述她和父母的關係及遠離她出生地的過程，但被認為是她和父親和解；「一個女人」是和母親的和解。而「簡單的激情」則是一個女人和陌生人的戀情。「正發生」則是敍述在墮胎非法時代，（可能是）她自己的實際經歷，當她在手術枱詢問醫生準備對她做什麼時，醫生粗暴地回答她：「我不是水管工人」。護士在她動完手術後，還責怪她為什麼不告訴醫生，她和醫生是同一個階級，以致於醫生認為她是下階層勞動女工。

安妮的女權主義觀點，在她和席瑪（Céline Sciamma，法國頗有名氣的電影導演，女同性戀者）的對話中展現無遺。她説：「在我看來，女性比男性更強大。在內心深處，我想我會去尋找比我弱的男人。」但是，安妮並非女權社會運動的積極行動者，雖然她在20世紀70年代參加「婦女墮胎和避孕自由」的團體，但當時她已婚，必須偷偷瞞著丈夫出去。

當時的女權海報印著的口號是「女人沒有男人就像魚沒有自行車（意謂著對女人來講根本沒有什麼影響，魚為什麼要有自行車？）」。安妮説：「如果她在家裡掛一張帶有這個標語的海報，她丈夫會立即把它撕掉。在這些運動中，有很多已婚婦女，我們真的感覺，我們正在重塑世界！」在安妮和席瑪的對話中，席瑪認為安妮的小説，讓她正面的認識「羞恥感」。而且男女的平等在女同性戀中比較可能，在異性戀中似乎是一種「理想」！

筆者撰寫此文的動機是，面對目前台灣的MeToo運動正在廣泛蔓延，女性受到男性，或任何性別間的性騷擾，檢舉、揭發、要求道歉、懲罰加害者等都是必須的；但究竟在異質化男性父權主義制度中，性別平等的真正意涵是什麼？情慾和愛情如何區別與對待？社會學者及女權主義者是否可以參考安妮艾諾，以筆為刀，冷靜而超然地予以探索呢！