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綠能區惹議 農委會：暫停法制作業

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農委會主委陳吉仲表示，外界比較擔心綠能發展區，相關的法制作業會先暫停，持續進行溝通，目前政策沒有完整溝通不會往下走，也不會推農電共生。本報資料照片
農委會主委陳吉仲表示，外界比較擔心綠能發展區，相關的法制作業會先暫停，持續進行溝通，目前政策沒有完整溝通不會往下走，也不會推農電共生。本報資料照片

「綠能發展區」爭議不休，遭學界、環團質疑農委會棄守農地。對此，農委會主委陳吉仲表示，農委會不推農電共生，只是務實地把不影響到農業生產區域劃出去，至於外界對綠能發展區有疑義，將會暫停法制作業，持續對外進行溝通。

農委會主委陳吉仲昨參加咖啡產業聯盟活動，受訪時表示，外界的批評與事實不一樣，現在配合光電的地區都是不利耕作的土地，或是低地力，才有相關變更，不會影響到農地耕作，也不影響農業生產，跟農地上光電完全切開。農地光電規畫並未改變，至今農委會也沒有通過任何一件申請。

陳吉仲說，所謂低地力，是指不適合農業生產的土地，如土壤酸度高，就算勉強耕作產量也會糟糕者，另外像是雲林口湖，有卅、四十公頃土地，過去卅、四十年都沒有養殖等。

陳吉仲強調，農委會不建議，也不會推農電共生，只是務實地把不會影響到農業生產的區域劃出去，由於目前政策沒有完整溝通，相關的法制作業會先暫停，先跟外界溝通完後，才會進行相關法制作業，沒有溝通前不會往下走。

農委會 陳吉仲 農地 咖啡

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