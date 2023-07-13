支持性平三法修法 民團盼納入3要項不漏接LGBT+

台灣#MeToo 運動崛起，行政院會今天將通過性別平等工作法、性別平等教育法、性騷擾防治法「性平三法」修正草案，送立法院審議。多個民團發表聯合聲明，支持修訂性平三法。

「台灣同志諮詢熱線協會」臉書粉專表示，作為長期關注性別平等的民間團體，除了支持修法，也呼籲社會大眾及政府關注當事人在多元性別身分上的交織性，可能因參雜不同身分與特有處境，而產生權利不對等的狀況，有著更難被社會輿論理解與看見、也更難取得友善資源的特殊困境。

台灣同志諮詢熱線協會說，對LGBT+社群來說，對於LGBT+有敵意、歧視性的言行，就是一種性騷擾。不論是在職場、學校或非特定公共場域，當LGBT+被迫表達自身的性別認同，或面臨場域中有權勢者的歧視性言行，都很有可能影響著LGBT+的身心狀況，以及在該場域中的機會與處境。

台灣同志諮詢熱線協會說，許多LGBT+學生不敢向校方提出校園性平事件的申訴；或事件調查過程，被探問、質疑其性傾向或性別認同。職場中LGBT+員工擔心影響人際關係與升遷機會，而不敢在職場中出櫃。申訴調查程序的不易理解，甚至受二次傷害等，都導致LGBT+當事人遭遇性騷擾事件後傾向消極處理，讓所謂「接住所有人」的口號成為空談。

彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、勵馨基金會、台灣同志家庭權益促進會等團體，支持性平三法修法，也共同呼籲，政策討論應該納入以下三點，以緩解多元性別者所面對的不利處境：

第一、建立性平事件的調查委員人才庫，積極提升調查人員對LGBT+當事人特殊處境的理解，並擬定調查人員申訴與淘汰的篩選機制，減少二度傷害的機會。

第二、不論在前端通報或是後續調查程序中，都應提升相關人員的「多元性別敏感度」及「創傷知情」的意識，避免在LGBT+當事人遭遇二度傷害、無法信任求助管道，導致系統漏接。

第三、應積極提升多元性別友善資源的串連與可接近性，讓LGBT+當事人遭受性騷擾事件時，能快速了解並連結到適切的友善資源，尋求相關協助。