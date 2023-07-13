四接爭議／環團要張子敬下台 環保署：尊重

環保署上周舉行四接環評延續會議，環委無預警更換會議室，引發黑箱審查爭議，環保團體昨至監察院遞交陳情書，要求環保署長張子敬下台，並盼監察院委員盡速調查追究行政責任。對此，環保署僅表示「尊重」。

守護外木山行動小組等環團昨至監察院舉行記者會，並遞交陳情書，批環保署四接環評延續會議缺乏公開透明，不僅將警察當作環保署護衛軍，還堅持在程序諸多瑕疵下，黑箱方式審查，讓環評會公民參與形同虛設。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，歷經地方公投粗暴沒收、能源轉型成「能源集權」，這次違法審查的延續會議更親眼看到能源集權演化成能源暴政，環保署為讓四接通過不惜葬送環評制度的專業及獨立性。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，環保署以程序杯葛為藉口，掩蓋其召集程序的違法，「但議事程序杯葛，錯了嗎？曾幾何時，我們一同讚揚318公民運動的公民不服從理念，演變至今被指摘成程序惡搞」；環署聲稱要確保公民程序參與權，卻用線上會議隔離民眾參與，大開民主倒車，足證張子敬已不適任國家環境保護最高首長，須立刻下台。

環保署表示，環評會議一直秉持「我不同意你的意見，但是我誓死捍衛你講話的權利」的精神，環保署前署長李應元更將此段文字懸掛於環評會議室內，盼各界能彼此包容，對於四接環評發言程序調整，原用意是為保障民眾發言的權利。針對守護外木山行動小組到監察院遞交陳情，環保署表示，尊重。