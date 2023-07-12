和泰原夢國家隊成功圓夢! 嘉興國小泰雅童聲唱出金質獎

對於資源不算充足的偏鄉原住民小學，想要出國比賽絕對是一件大事，除了學童必須努力練習外，校方也要為了出國經費傷透腦筋。位於新竹縣尖石鄉泰雅族部落的嘉興國小，就是其中一個例子，在家長會跟當地支持下，於2016年9月成立合唱團，並取得好成績，甚至進軍世界，但出國的費用總是一大煩惱。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團讓世界聽見來自台灣的泰雅天籟。 圖／葉信菉攝影

和泰集團秉持「沒有最好、只有更好」的意念，帶領集團積極投入ESG領域(環境Environment、社會Social、治理Governance)，2022年開始啟動「原夢國家隊」計畫，贊助新竹縣的嘉興國小及桃山國小合唱團，今年更以兩校五百萬的規模，贊助合唱團出國比賽行程，也為合唱團增購全新族服及活動團服，讓學校只需專注於合唱團的指導練習，順利踏上世界的舞台發光發熱。

原住民學童展現大將之風，接受訪談也毫不怯場。 圖／葉信菉攝影

日前在韓國江陵市舉辦的第12屆世界合唱大賽-World Choir Games，是全球最大型的合唱比賽，今年有來自全球48國、超過160組的參賽隊伍報名。嘉興國小合唱團兩場比賽皆以震撼完美的演出，於兒童組及無伴奏民謠組皆獲得《金質獎》，讓泰雅族純淨宏亮的天籟童聲，繚繞於世界級表演殿堂，成為台灣之光。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團在國際大賽獲得優秀成績。 圖／葉信菉攝影

日前返台除了吸引媒體前來採訪外，與孩子分別多日的家長們更專程從新竹部落北上獻花及接機，神情難掩興奮及驕傲，更有家長說成為台灣之光可是部落大事，一定要殺豬來慶祝一下。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團在國際大賽獲得優秀成績。 圖／葉信菉攝影

長年陪伴孩子出國比賽的校長徐榮春說，往年如果有出國比賽的機會時，校方就要四處找錢，不論是原民會或教育部等公部門，或是向企業募款，總是有不踏實的感覺，需要經費的單位也很多，甚至也曾遇到實在是湊不齊預算的時候，只能先出發參賽，回頭再來煩惱怎麼找錢。

「和泰集團的贊助，無疑是給了學校及孩子們最大的支持鼓勵，讓所有人可以無後顧之憂的全心投入練習，向全世界唱出泰雅族優美的古調。」徐榮春說，帶著滿滿祝福後，讓孩子們可以放心走向世界。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團於韓國第12屆世界合唱大賽榮獲兒童組及無伴奏民謠組《金質獎》。 圖／和泰汽車提供

徐榮春欣慰地表示，受到疫情影響，前幾年孩子無法出國比賽，但這批孩子很爭氣，不論是歌聲或是舞台表現都算是近年來他帶過的孩子裡最完整的，即便在民謠組遇上菲律賓、印尼、馬來西亞及韓國等都是相當強的對手，但小朋友也展現自信，也謝謝這次四位音樂老師犧牲假日陪伴孩子練習。

特別到機場接機的家長，也難掩開心神情，並為孩子們感到驕傲。 圖／葉信菉攝影

負責指導的合唱團指揮、同時也是聲樂家的陳翰威表示，在疫情的攪局下，小朋友們不論是練習或是比賽經驗都受到影響，但在加倍認真努力下，也成功克服了這些問題，成功拿下好成績，他感到相當滿意。

陳翰威說，除了拿下好成績外，能在後疫情時代帶著孩子們走向世界，去看看不一樣的文化，甚至是與世界各國最優秀的合唱團同場競爭，相互刺激學習，對於這些還有無限可能的孩子們而言，是相當好的經驗，也激起他們繼續精進學習的想法。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團讓世界聽見來自台灣的泰雅天籟。 圖／和泰汽車提供

這次「原夢國家隊」嘉興國小合唱團完美挑戰了夢想舞台，也藉由到韓國比賽的機會，與來自世界各國的合唱隊伍互動交流，介紹泰雅族傳統文化；更參觀打卡韓國當地知名景點及體驗道地美食，開拓國際視野。

目前就讀嘉興國小六年級的合唱團團長李元太說，之前已經有出國比賽經驗，但這次更能感受到團隊的氣氛，也感染到每名團員。「以前的聲音可能小小的，但這次感受到聲音變得更大、傳得更遠了。」

元太說，在比完之後其實團隊就充滿信心，每個團員也認為絕對可以拿到好成績，知道獲獎的一瞬間開心到想要大叫，才發現自己已經完全燃燒到沒有聲音了，很開心能夠有這次的比賽經驗。

和泰集團則表示，將繼續幫助每位有天賦及才華的小朋友能夠懷抱夢想，綻放光芒，邁向更遼闊的世界。也不忘了預告「原夢國家隊」另一組隊伍桃山國小，即將於7/15出發新加坡參加亞洲著名合唱比賽「新加坡國際音樂節」，希望有更多國人持續關注支持，讓來自台灣的泰雅之聲能夠傳遍全世界。

和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團讓世界聽見來自台灣的泰雅天籟。 圖／和泰汽車提供