航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來國際高峰會」上，以「低碳永續之民航發展」、「整合協力之永續機場」為核心，闡述台灣航空產業未來轉型與因應策略。

桃園機場空側作業車輛，陸續汰換掉柴油車改採電動車，並已建置43座充電樁設備。 圖／桃園機場公司 提供

民航局優化飛航交通管理 從政策面推動航空永續發展

交通部民用航空局局長林國顯開宗明義表示，航空產業談節能減碳並不容易，要「很有底氣」的公司才能做，他強調我國目前營造潔淨的運輸環境，分別以減少能源消耗及溫室氣體排放、減少空氣汙染排放為政策目標，並從「發展公共運輸系統、強化需求管理」、「建構低碳、低汙染之運輸環境」、「提升運輸系統與運具能源使用效率」三大政策面來執行。

林國顯表示，全球航空淨零目標及碳排放在國際民用航空組織(ICAO)2022年第41屆會員大會中，已訂出長期目標，促使各國家須依其特殊情況及能力(如：發展水準、航空市場成熟度)積極減碳。

而我國減碳執行在規劃航空產業淨零藍圖中，已有不錯的減碳成果，包括建構高能源使用率運輸網路、精進航管系統、優化航道等；航空業方面，則推動國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）、引進高效率機型，並鼓勵使用永續航空燃油(SAF)。

桃園機場深化夥伴關係 結合眾人之力 從新科技、營運面著手

桃園機場公司總經理范孝倫指出，桃機2023年上半年運量已破1,500萬人次，超過疫情3年總量，他強調隨著旅運量往上攀升，桃園機場該如何面對大量人潮帶來的碳排放，他認為該朝向深化夥伴間關係，結合眾人之力、以「團體戰」方式來達到永續，桃機之所以能24小時全年無休，提供高品質友善服務，全仰賴240個公民營單位、3萬5千名工作夥伴共同打拚的成果，未來也將繼續推動減碳永續行動。

范孝倫提出，桃園機場自2009年起推動機場碳認證計畫（ACA），參與綠色機場評比，在ACA計畫中已晉升至六級中的Level3；綠色評比也獲得不錯成績，他強調，桃園機場減碳行動，主要在智慧化管理、設備汰換及再生能源三大面向，包括使用永續航空燃油、作業車輛電動化、廢棄物減量、與機場夥伴合作碳權交易、智慧化營運、機隊汰換、噪音減量等。

目前桃園機場建置40組橋氣橋電設備，可直接掛於航機，不必再以燃油供電、外拉電源車或供氣車，每年減少約3,640公噸燃油使用；建置43座充電樁，空側作業車也陸續汰換掉柴油車輛。

范孝倫強調：「永續不是新增的工作，而是一種態度，要將這樣的概念融在既有的工作當中。」未來將持續關注新科技，如增加航空永續燃油(SAF)等，未來將進一步研究太陽能光電板是否有更大的應用，免除炫光可能影響飛安的疑慮等。

范孝倫強調：「桃園機場的永續不只是機場公司的永續，需要結合夥伴們的永續行動共同努力。」

桃園機場在ACI的機場碳認證計畫（ACA）中，已晉升至六級中的Level3，還在持續向上移動，終極目標是2050年的淨零排放。 圖／桃園機場公司 提供

112年2月15日修正「氣候變遷因應法」，明定國家溫室氣體長期減量目標為2050年達成溫室氣體淨零排放。 (資料來源：國發會「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」)

(桃園機場專輯)