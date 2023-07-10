批四接環評史上最大黑箱 藍委：評委應道歉下台

環保署7月7日專案小組第五次協和發電廠更新改建計畫環評初審會議，突然變更會議場地，改為視訊會議，引發爭議。國民黨立法院黨團上午要求環保署長道歉，當天擔任四接環評會議主席簡連貴，與所有環評委員必須辭職下台。

國民黨團副書記長吳怡玎指出，7日舉行的四接環評，是史上最大的黑箱環評。當天會議程序發言階段，包括在野立委和環團都質疑，環評會議根本不該開，5月25日環評專案小組初審審查，已明確提出四接3.0方案的填海造地位置，與2.0方案毫無重疊，須重新界定範疇後，再後續審查。

吳怡玎說，環評委員卻認為可先實質審查，如果有需要範疇界定，再請台電補件就好，環保署一位科長在環評會議現場，不斷宣稱3.0版的範疇界定已完成，都在同一個海域。環保署硬是要當天闖關通過四接環評，若依照程序7日根本不該開環評會議實質審查。

吳怡玎表示，環保署刻意安排環團在室外，頂著38度高溫，收看環評會議現場轉播，把基隆市長和在野立委安排在小房間，與環評委員隔開，只以視訊會議進行，環保署這不是黑箱，什麼才是黑箱，非得要如此闖關。

國民黨立委林為洲說，環保署升格為環境部，但是環保署像是環境開發署，都在幫忙業者開發，環評委員是環境保護最重要的機制，應該站在保護環境的立場運作，四接環評委員自甘淪為橡皮圖章，幫台電跑程序，不惜程序違法，擅改會議地點，視訊進行。

基隆市產發處長林鼎超說，台電所送1.0、2.0及東移3.0方案，都位於基隆市水產動植物保育區。台電2017年提出1.0版本及2020年提出2.0版本，皆依規定提送基隆市政府審查，基隆市府2020年9月函復原則同意。

林鼎超說，第四次環評會議所提出的東移3.0方案，台電未事先向基隆市政府申請，方案與市府同意的2.0版本填海範圍完全不同，市府今年5月31日廢止2020年原則同意函；請台電就3.0方案重新提出審查，台電應在完備程序的基礎下，儘早針對3.0方案重新提出申請，重新舉行環評會，才是最好的方式。

海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，四接環評會議是黑箱作業，違背環評法的公開、公平、正義原則，台灣能源政策淪為一個人說了算。2024年總統大選的3位參選人，應提出完整的能源政策，環保署8月22日升格環境部，如果環境正義不被尊重，升格後的環境部也沒多大意義。