綠委：謝國樑送電動車反對電廠 請問基隆用電從哪裡來

民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天說，基隆市長謝國樑如果希望基隆市環境更好，應該要督促台電把以重油為主的協和火力發電廠，改以新的天然氣發電廠取代，謝國樑說要送Gogoro電動車，又反對電廠，請問基隆市的電力要從哪裡來。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，蔡適應說，協和火力電廠是目前全台灣唯一仍然以重油為主的發電廠，在他擔任立委期間，一再要求台電盡速停止協和火力發電廠，因為火力發電廠的汙染非常嚴重。

蔡適應指出，基隆市中正區的居民，長期忍受協和發電廠的汙染，他們已經不只一次向台電表達抗議，因此台電規畫協和火力發電廠除役，改以新的天然氣發電廠取代，不但繼續維持供電的穩定，更能夠解決空氣汙染。

蔡適應說，他支持協和火力發電廠轉型為天然氣發電廠，除了可以維持供電穩定，更能夠解決空氣汙染的問題，這也是他一貫的原則跟主張。

蔡適應表示，希望所有人能夠尊重環評委員的審查，不要羞辱環評委員，環評的設計是希望透過專業的審查，而不是民粹的方式，請大家尊重環評的審查，希望台電在審查過程當中，持續跟不同意見的人做好溝通。

蔡適應指出，基隆港發展跟台電是雙火車頭，對於基隆市未來的成長進步，兩者都非常重要，基隆市政府如果希望環境能夠好，應該督促台電把重油的協和火力發電廠，改為新的天然氣發電廠，維持基隆市的空氣品質。

蔡適應說，謝國樑要送Gogoro電動車，電動車需要用電，謝國樑反對電廠，又要送電動車，請問基隆市的用電要從哪裡來，站在基隆市政府的角度，應該要率先尊重環評審查，不是帶頭反對。