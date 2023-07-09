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全國鬧血荒 供血量降低 林口長庚明發文「這」項新措施

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
爲因應血荒，林口長庚明日將啟動用血管控，期望「節約用血」度過血荒危機。本報資料照片
爲因應血荒，林口長庚明日將啟動用血管控，期望「節約用血」度過血荒危機。本報資料照片

暑假捐血量減少，手術用血卻持續增加，引發全國嚴重血荒。據血液基金會統計，今年1至6月全血用量為125萬2千多袋（每袋為250CC），較去年同期119萬7千多袋，增加約5.5萬多袋，增幅4.6%。爲因應血荒，三總今年二月及六月二度加嚴限制院內用血條件，林口長庚則於明日啟動用血液管控，期望「節約用血」度過血荒危機。

主管林口長庚血庫的檢驗醫學部主任闕宗熙說，近期血荒具區域性，包括台北及中南部缺血，而該院血液來源為新竹捐血中心，為全國血液較充足的中心，因此尚未出現限血而暫停手術的情形；上周曾通報新竹捐血中心，緊急提供基隆分院用血。

為因應血荒、節約用血，林口長庚於明天正式發出院內公文，將以往輸血對象為血紅素10以下，嚴格管理為血紅素9以下對象才給予輸血。

闕宗熙指出，今年2月時，新竹十分缺血，當時院內血液庫存量甚至不到一天，如一天紅血球用血量需要500至600袋，但捐血中心提供不到100袋，必須緊急啟動嚴格用血限制，如「停刀」延後手術，若是一定要動的手術，務必和血庫報備備血，避免無血可用，且當時針對輸血對象為血紅素8以下才給予輸血。

闕宗熙說，經過2月血荒後，該院血液庫存已從原先三天庫存量拉高到五天，不排除再調升至七天，如今醫院手術量增加原因，可能是下個月16日就是農曆7月，國人多不喜歡在農曆7月手術，導致許多手術集中在這一段時間。

三總血庫中心主任林信仲說，今年5至6月，該院手術量創下疫情以來新高，用血量第一名為心臟外科，尤其是換心、換心臟瓣膜手術用血量最多，一名患者手術時，約需要備血包括紅血球、血漿、血小板共約近16袋血。其次是車禍等嚴重創傷，原因是暑期出遊機會增加，這類受傷患者比率提升所致；第三名為血漿置換，對象為地中海型貧血等患者。

林信仲指出，該院今年因缺血問題，於二月時將輸血對象為血紅素10以下對象，嚴格管理為血紅素6以下才給予輸血，而今年六月時，針對O型血輸血對象為血紅素8以下對象才給予輸血。

血液基金會企劃處處長洪英聖說，今年上半年各醫院用血量較去年同期上升，主因可能是去年5月本土新冠肺炎疫情嚴峻，各醫院祭出降載措施，導致手術量下降，用血量基準點較低，但今年就醫情形已恢復正常，手術量上升，用血量也隨之增加。暑期年輕族群出遊，捐血量為年度低點，往後將與國內企業，如富邦慈善基金會展開捐血活動，盼能順利度過這波血荒，同時呼籲民眾踴躍捐血。

手術 捐血中心 血荒

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