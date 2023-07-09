綠能發展區嚴格把關 經濟部：持續徵詢各界意見

今年以來，日股一路走紅，重回投資人視線，不少日股基金有百分之十幾、甚至三成以上的年化報酬率。近來元大投信所發行的日股基金「元大日本龍頭企業基金」，7月3日才開募第一天就用滿200億元額度，使得日股基金的熱度也成為市場話題。這檔基金更是國內首檔的日股「主動式」基金，當主動式基金PK被動式的ETF（指數型股票基金）時，到底哪個能勝出？

2023-07-09 09:00