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綠能發展區嚴格把關 經濟部：持續徵詢各界意見

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部表示，相關法規經過內政部、經濟部及農委會等跨部會協商討論，目前內政部主管的「非都市土地使用管制規則」修正內容雖已預告完成，後續仍要就各界意見，與經濟部及農委會共同審議評估研議。圖為台南學甲蓋滿光電板的漁塭。（本報資料照片）
經濟部表示，相關法規經過內政部、經濟部及農委會等跨部會協商討論，目前內政部主管的「非都市土地使用管制規則」修正內容雖已預告完成，後續仍要就各界意見，與經濟部及農委會共同審議評估研議。圖為台南學甲蓋滿光電板的漁塭。（本報資料照片）

外界關切綠能發展區的設置議題，經濟部表示，相關法規經過內政部、經濟部及農委會等跨部會協商討論，目前內政部主管的「非都市土地使用管制規則」修正內容雖已預告完成，後續仍要就各界意見，與經濟部及農委會共同審議評估研議。

經濟部表示，後續還有審查作業要點等法制作業要進行，都會嚴格把關、謹慎討論，持續徵詢各界意見，善用低地力土地的價值，在不影響農業發展的情況下，持續促進能源發展及農村收入。

經濟部表示，目前規劃由中央盤點「風頭水尾」之土壤以中高鹽化、農作生產條件較低的低地力土地；以及已經長期棄養閒置荒廢的魚塭，作為「綠能發展區」主要劃設依據，以低度開發的綠能設施，來達到增加綠電，同時不影響原有土地使用功能，提高農村收入，並且把後續光電設施移除機制納入遴選規範。使農地未來仍可繼續從事農作。

經濟部指出，在農委會盤點不適農作的土地後，會由經濟部會同環境保護主管機關之內政部、環保署及負責生態保育的農委會特生中心，排除環境及生態敏感範圍的區域，共同嚴謹審定可執行的區位。

至於地方溝通的面向上，經濟部也表示，將以過去設置熱區工作站的溝通經驗，未來綠能發展區公告遴選廠商前，也會跟當地村里長或組織合作，與地方居民、各界專家學者等辦理溝通會議，建立溝通平台，讓太陽光電朝向共好的情境發展。

農委會 內政部 太陽光電 生態保育 綠電 農地 經濟部

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