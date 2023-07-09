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學者：國土計畫法 形同被架空

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
台灣光電急遽蔓延，學者指出，光電發展本來該從國土計畫法考量，但現在卻只放在能源局的層次來處理。圖／徐岩奇提供
台灣光電急遽蔓延，學者指出，光電發展本來該從國土計畫法考量，但現在卻只放在能源局的層次來處理。圖／徐岩奇提供

內政部推動「綠能發展區」，預計七月十四日公告修正非都土管附表，引發學界反彈。學者表示，依據國土計畫法精神，應由政府從海陸全盤規畫，並與權益關係者、生態環境方充分溝通，「如今國土計畫法形同被架空」，歷經四接環評後，環評委員也已形同虛設。

環保署前副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥說，「綠能發展區」牽涉程序正義、空間規畫、永續發展三大關鍵問題。他指出，法規修正聲稱是納入「低地力地區」，但很多看似低度利用土地，在生態環境、景觀、空間、氣候變調節作用下，有其重要價值；若要發展綠能，科學調查資料是否足夠，評估方法為何，當程序正義未被關注時，產生的結果都是「自以為是的低度利用」。

邱指出，依據國土計畫法精神，應由政府從海陸全盤規畫，並與權益關係者、生態環境方充分溝通，且不影響糧食供應，但外界卻始終看不到部會協商記錄、民眾參與過程、環境科學調查。如今國土計畫法形同被架空，歷經四接環評粗暴審查後，環評委員配合演出也已形同虛設。當忽略這些過程，忽略土地除了生產之外的生態、景觀、氣候調節等價值後，也將剝奪農林漁業根基，侵蝕永續發展根基。

學界擔憂綠能發展區破壞農地與生態環境，日前舉行能源公正轉型論壇，超過八十位各領域學者連署發出聲明指出，政府自二○一五年起便陸續修法，以不同名目劃設專區，放寬土地使用管制，將農地釋出供光電使用，逐漸偏離國土計畫精神，衝擊農漁民生計與產業，影響糧食自給。

學者並警告，台灣約需二萬公頃土地供光電使用，才能達到二○二五年廿ＧＷ太陽光電政策目標。要達成二○五○年光電目標，還需釋出二至六萬公頃，相當於八個台北市大小土地，若缺乏嚴謹妥善的規劃，「土地換光電」勢必對下一代生存環境造成重大衝擊。

環評 四接 農地 環保署 內政部

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