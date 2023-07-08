快訊

將主持三場郭台銘活動 徐巧芯：若郭宣布選總統我立刻離開

疫苗救濟2／新冠疫苗救濟破億元 啃食疫苗救濟基金老本 

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
預防接種受害救濟金水位已接近1.5億吃緊水位，疾管署恐研議向疫苗廠加收費用。本報系資料照片。
預防接種受害救濟金水位已接近1.5億吃緊水位，疾管署恐研議向疫苗廠加收費用。本報系資料照片。

新冠疫苗在全球流行，也讓疫苗接種成為全民運動，但也伴隨不良反應；平均每千劑注射通報數約為0.3件，新冠疫苗發出的救濟金及補助金早已是疫苗救濟金最大宗支出項目。疾管署副署長曾淑慧表示，基金短絀可以使用先前餘支應，不至於無發不出救濟金；若是基金水位吃緊，不排除研擬向疫苗廠商加收費用。

新冠疫苗從2021年開始推動接種，根據疾病管制署最新統計資料，截至6月25日新冠疫苗累積接種超過6808萬劑次，民眾第一劑施打率亦達94％，然而高接種率也不免伴隨不良事件通報共有2萬1189件。

根據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，截至5月18日，有7550案件有申請疫苗救濟，並且有284案獲得救濟，金額累積高達8678萬7千元；另有疑因預防接種疫苗受害致死，並經病理解剖後會給予喪葬補助費30萬元，共有181例，但僅有4案被認為是具有關聯性（包含相關及無法確定）。加上醫療補助、喪葬補助以及救濟金額合計發出1億4155萬5千元。

審議辦法為明定，疫苗製造或輸入廠商每一人劑疫苗要徵收1.5元最為預防接種受害救濟基金。目前基金水位約為1億4944萬元；而疫苗不論輸入或捐贈都需要繳交徵收金，新冠疫苗採購加捐贈總共9,267.5萬劑，至少貢獻救濟基金1億3900萬元，但是新冠疫苗所支出的金額已經超過於此，並且施打計次亦不及7000萬劑。

曾淑慧說，縱使近期救濟基金財報短絀，但是仍有先前剩餘基金可以使用，不至於有救濟金發不出來的狀況。若是基金水位接近1億5千元會考慮，會考慮調整疫苗基金的收費是否比每劑1.5元多，現在基金雖然已經逼近臨界值，但是近期疫苗打的數量比之前少，會持續觀察評估。

根據統計近三年基金餘額分別為2022年1億7460萬、2021年2億1533萬、2020年2億809萬元；其中新冠疫苗救濟及補助金在2022年發出1億84萬元、2021年發出949萬元。基金決算書也顯示，去年短絀主因是救濟申請案件大增，審議小組會議開會頻率跟著提升讓專業服務費較增加，以及死亡給付、喪葬補助都提升。

新冠疫苗 會考

延伸閱讀

被批「在國會沒聲音」 鄭正鈐搬法案嗆邱顯智刻意忽視

21例獲得！疫苗救濟金最新結果 2國中生打BNT出現MIS-C、心肌酵素上升

打4劑以為穩了！天選之人確診曝8症狀崩潰：誰說是小感冒

花蓮縣鼓勵接種猴痘疫苗 打滿2劑具完整保護力

相關新聞

疫苗救濟2／新冠疫苗救濟破億元 啃食疫苗救濟基金老本 

新冠疫苗在全球流行，也讓疫苗接種成為全民運動，但也伴隨不良反應；平均每千劑注射通報數約為0.3件，新冠疫苗發出的救濟金及...

總統府音樂會高流登場 一青窈壓軸演唱展現台日友好

2023總統府音樂會以「跨海音」主題，今天在高雄流行音樂中心舉行，以跨世代、跨國界、跨族群的節目編排，呈現台灣海納百川的...

師曝童帶密錄器 衛福部將討論托嬰專法監視影像規定

幼兒園餵藥案雖已證實未檢出毒物成分，但已造成全台幼教、托嬰教師與家長間不信任，幼教團體甚至一度拒絕餵藥。一位教授今表示，...

影／緬懷一代國士俞大維 紀念會上追憶他的傳奇人生

30年前的今天「一代國士」俞大維逝世，一群他過往的門生故舊、文史工作者今天齊聚俞大維紀念館前舉辦紀念會，俞大維的姪子俞...

彰化花筍節 陳吉仲暢談農村發展規畫

彰化縣2023花筍節活動今天熱力登場，農委會主任委員陳吉仲參觀小農市集並表示，農委會將升格為農業部，將以鄉鎮區為單位，全...

照片看歷史／1964年淡水河沿岸封閉水門防洪 原有43座只留7座通行

1964年7月8日，台北市區沿淡水河的43座水門，配合當時的台北地區防洪治本計畫第一期十大工程之一的增建堤防，開始動工封閉其中36座，僅留下7座可供通行到堤外。工程由台北市工務局發包，要封閉的水門都會用鋼筋水泥封塞起來，成為淡水河防洪牆的一部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦