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彰化花筍節 陳吉仲暢談農村發展規畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美行銷花壇鄉小農產品不遺餘力。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美行銷花壇鄉小農產品不遺餘力。記者簡慧珍／攝影

彰化縣2023花筍節活動今天熱力登場，農委會主任委員陳吉仲參觀小農市集並表示，農委會將升格為農業部，將以鄉鎮區為單位，全力投入資源推動結合文化、休閒、觀光、食農教育、在地歷史，協助規畫、建設和發展在地產業。

花壇鄉農會「世界茉莉盛典」攜手花壇鄉公所「夏日搜筍so soon」，主打無毒苿莉和夏日好筍兩大花壇特產，吸引來自全國各地的遊客網路報名參加搬竹筍大賽、竹筍肉燥飯大胃王、茉莉金萱啤酒王等競賽，即使艷陽高照，民眾仍興高采烈逛小農市集，品嘗竹筍車輪餅、炸竹筍條、茉莉花茶。

陳吉仲表示，約半個月前他到花壇鄉農會和家政班員一起包肉粽、做花茶，對地方特色產業很有感，農委會日後升格農業部，水土保持局將改為農村發展暨水保署，未來將以每一鄉鎮區為單位，協助規畫、建設和發展，以花壇鄉為例，路口「茉莉花之鄉」招牌太小，以後農業部會全力投入資源協助看怎麼規畫。

他又說，農業部會以生產銷售結合食農教育、建設等計畫，像大村鄉以生產葡萄為主，遊客到大村鄉最重要的事是跟葡萄產業有關，因此農業部將協助結合文化、休閒、觀光、在地歷史共同來發展當地產業。

今天2023花筍節分兩階段開幕，陳吉仲和立法委員謝衣鳳、縣農會總幹事張建豐、花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉農會總幹事顧碧琪和農糧署官員，共同主持翻開大書「花壇竹筍世界第一．花壇茉莉食在安心」。縣長王惠美和張建豐等人拿竹筍推薦花壇好筍，宣布花筍節開始。

王惠美表示，花壇茉莉產量全台第一，竹筍產量占全縣1/3，茉莉花茶參加日本東京食品展，在阪急百貨上架，竹筍無論煮湯或燜煮、切絲快炒都好吃，尤其夏天吃沙拉涼筍更是開胃，民眾可多採購在地好食材。

農委會主任委員陳吉仲和立法委員謝衣鳳等人，共同主持2023花筍節開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
農委會主任委員陳吉仲和立法委員謝衣鳳等人，共同主持2023花筍節開幕典禮。記者簡慧珍／攝影

農業部 農會 食農教育

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