四接環評審查逕自改變議程方式 民團大罵「黑箱環評」

史上第一遭，環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿(四接)」專案小組第5次初審會議延續會議，長達五個小時的會議仍在進行中，主席簡連貴帶領環評委員專案小組，在第二次會議休息時間，下午五時逕自改變會議方式與程序，引爆公民團體，以及現場立委怒火，大罵黑箱環評，環保署為四接護航。

基隆市議員陳冠雨原本是第一位公民團體發言者，這是違法環評、立刻解散、黑箱環評，他大罵「環保署無恥」。

環評委員專案小組主席簡連貴表示，為讓會議順利進行，環評專案小組改在其他會議室用視訊會議採線上會議，公民意見改採call out提供意見。而在樓下的公民團體，則透過環評會議call out大喊「違法環評、退回審查」

基隆市長謝國樑首度出席環評審查會議，會議一開始包括立委陳椒華、賴香伶、鄭麗文、吳怡汀、溫玉霞，都進行程序發言，認為這是一個新的案子，程序不完備，會議不能往下走，希望補件後再審。

環評會議從下午一時到下午五時，整個長達五小時，都在討論程序問題，其中有兩次休息時間，目前正進行第二次休息時間，環評委員卻逕自變更會議場地與方式，環評會議從會議室401逕自改到其他會議室，改由視訊線上會室方式進行，讓現場的開發單位台電，立委，以及基隆市政府和航港局錯愕。

立委陳椒華走到主席台說，「我來當主席好了」，因環評會議變更有違法之嫌，宣布環評會議散會；但線上的環評委員無視，環評會議仍持續進行，也持續以電話連線方式，讓公民團體發表意見，欲盡速完成會議。

環評委員堅持一定要用線上會議方式，打電話給登記發言的公民團體，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署這樣規避公民團體，規避立委監督，是非常羞恥的事情，台電5000多頁的報告資料中，對基隆港的影響僅有2頁，他說，環評委員可否好好審查這事情，這案子若進入環評大會大家都知道是甚麼結果，希望環評委員在任期結束前，拿好最後的專業，不是為了反對而反對，是有態度、有看法的；他也提出要進行水工模型，以及有第三方認證。

王醒之說，今天環評會議的變更議程以及方式，讓環評程序倒退走十年，這是天大的羞恥。