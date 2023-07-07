快訊

外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

四接環評審查逕自改變議程方式 民團大罵「黑箱環評」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
史上第一次，環評委員逕自變更會議場地與方式，環評會議從會議室４０１逕自改到其他會議室，改由視訊線上會室方式進行，讓現場的開發單位台電，立委，以及基隆市政府和航港局錯愕，大喊黑箱審查。記者彭宣雅／攝影
史上第一次，環評委員逕自變更會議場地與方式，環評會議從會議室４０１逕自改到其他會議室，改由視訊線上會室方式進行，讓現場的開發單位台電，立委，以及基隆市政府和航港局錯愕，大喊黑箱審查。記者彭宣雅／攝影

史上第一遭，環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿(四接)」專案小組第5次初審會議延續會議，長達五個小時的會議仍在進行中，主席簡連貴帶領環評委員專案小組，在第二次會議休息時間，下午五時逕自改變會議方式與程序，引爆公民團體，以及現場立委怒火，大罵黑箱環評，環保署為四接護航。

基隆市議員陳冠雨原本是第一位公民團體發言者，這是違法環評、立刻解散、黑箱環評，他大罵「環保署無恥」。

環評委員專案小組主席簡連貴表示，為讓會議順利進行，環評專案小組改在其他會議室用視訊會議採線上會議，公民意見改採call out提供意見。而在樓下的公民團體，則透過環評會議call out大喊「違法環評、退回審查」

基隆市長謝國樑首度出席環評審查會議，會議一開始包括立委陳椒華、賴香伶、鄭麗文、吳怡汀、溫玉霞，都進行程序發言，認為這是一個新的案子，程序不完備，會議不能往下走，希望補件後再審。

環評會議從下午一時到下午五時，整個長達五小時，都在討論程序問題，其中有兩次休息時間，目前正進行第二次休息時間，環評委員卻逕自變更會議場地與方式，環評會議從會議室401逕自改到其他會議室，改由視訊線上會室方式進行，讓現場的開發單位台電，立委，以及基隆市政府和航港局錯愕。

立委陳椒華走到主席台說，「我來當主席好了」，因環評會議變更有違法之嫌，宣布環評會議散會；但線上的環評委員無視，環評會議仍持續進行，也持續以電話連線方式，讓公民團體發表意見，欲盡速完成會議。

環評委員堅持一定要用線上會議方式，打電話給登記發言的公民團體，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署這樣規避公民團體，規避立委監督，是非常羞恥的事情，台電5000多頁的報告資料中，對基隆港的影響僅有2頁，他說，環評委員可否好好審查這事情，這案子若進入環評大會大家都知道是甚麼結果，希望環評委員在任期結束前，拿好最後的專業，不是為了反對而反對，是有態度、有看法的；他也提出要進行水工模型，以及有第三方認證。

王醒之說，今天環評會議的變更議程以及方式，讓環評程序倒退走十年，這是天大的羞恥。

環保署 四接 台電 環評 陳椒華 謝國樑 王醒之

延伸閱讀

史上第一遭！四接環評會委員逕自變更程序議程改線上 爆發衝突

4小時跳不出程序發言 環評會「金蟬脫殼」續審協和電廠

協和四接環評再審 開會逾2小時仍在程序發言

環團批四接環評違法 揚言環保署若通過將提告圖利

相關新聞

史上第一遭！四接環評會委員逕自變更程序議程改線上 爆發衝突

環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿(四接)」專案小組第5次初審會議延續會議，基隆市長謝國樑首度...

四接環評審查逕自改變議程方式 民團大罵「黑箱環評」

史上第一遭，環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿(四接)」專案小組第5次初審會議延續會議，長達五...

沒有最扯只有更扯！賴香伶：四接環評開一半「偷天換日」

「沒有最扯只有更扯！」四接環評第五次初審會議，會議從下午一時到下午五時，整個長達五小時，都在討論程序問題，其中有兩次休息...

四接環評來陰的？突換會議室續審 場外怒轟無恥違法：立即散會

基隆外木山的協和電廠更新改建及四接填海造地案環評程序惹議，環保署今召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿（四...

四接使用執照與建照使否卡關？謝國樑：若衝擊公安該發嗎

台電四接爭議不斷，若環評通過四接3.0的開發，基隆市政府是否仍會卡關，不發給使用執照與建照，基隆市長謝國樑說，如果市民覺...

布農族「八部合音」為何有爭議？他指這是「美麗的錯誤」

「透過聲譜儀的分析，我們發現了布農族人稱pasibutbut為『八部音合唱』（又簡稱『八部合音』），並不是無中生有，以訛傳訛。」2004年音樂學者吳榮順在〈偶然與意圖——論布農族pasibutbut的「泛音現象」與「喉音唱法」〉這篇文章中寫道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦