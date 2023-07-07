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減少加害 專家：加強性平教育

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
法界人士表示，「性平三法」其實一直有在與時俱進，並沒有長久失修、不符社會現狀的問題。圖／聯合報系資料照片
法界人士表示，「性平三法」其實一直有在與時俱進，並沒有長久失修、不符社會現狀的問題。圖／聯合報系資料照片

現行僅「性別平等教育法」規定性騷擾、性霸凌事件的行為人，應接受心理輔導處置，包括向被害人道歉，或者接受八小時的性別平等教育相關課程、其他符合教育目的的措施。

不過民團認為，性平三法都應該皆明定行為人應接受教育、心理輔導相關資源，因為不只是被害人要接住，加害人也應該接受性平教育，擁有改過的機會。

性別平等教育協會秘書長韓宜臻說，過往大家談性騷擾、性侵害防治，強調的都是自我保護、勇敢說不，但關於如何取得他人積極同意、尊重身體界線卻談論得少。

她認為，權力不對等是性別暴力的重要元素，從這一波Me Too運動受害者陳述來看，多是來自權勢者的性騷擾，在此權勢關係底下，要叫受害者懂得保護自己，形同課以難做到的義務，無形中也會塑造一種被騷擾是因為沒好好保護自己的錯誤觀念。

韓宜臻強調，應該反過來教大家如何不要成為性騷擾、性侵害行為人，協助行為人如何了解自己的問題所在，著重成年人的性平教育，畢竟少一個行為人，就可能減少很多受害者。

勵馨基金會執行長王玥好也說，性平法有規定要針對行為人進行處遇輔導，雖然教育輔導的評估效果不大好，流於形式，但在教育行為人這一塊，仍有努力空間。

性騷擾 性侵 性平法

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