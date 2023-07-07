Me Too延燒…性平三法 納被害者協助

台版Me Too運動延燒月餘，行政院預計下周通過「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防制法」修正草案，月底前完成修法。其中跟職場有關的性工法，將建立外部調查機制，以及對行為人的行政處罰；性工、性騷擾防治法還會納入被害人協助服務，不僅要杜絕、防治性暴力，更要協助被害人恢復平穩。

衛福部保護司長張秀鴛表示，今年六月一日至七月五日，「一一三婦幼保護專線」各類性騷擾諮詢案件數共三六一件，平均每日十件，較去年同期增加一七七件，增幅達九成六；若以發生場域區分，公共場所性騷擾一九○件最多，其次是職場一二九件、校園四十二件。

民進黨立委范雲與婦團昨也提出性平三法的四大修法重點，包括補足身分適用漏洞、改革申訴與調查機制、提高性騷擾加害人及機關處置不當的罰則、加入被害人協助機制。強調應提高對行為人及未善盡義務的機關罰則，最高開罰五十萬元。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，為避免球員兼裁判，當雇主本身就是性騷擾行為人時，應直接由地方主管機關調查，同時，擴大性平法適用範圍至軍警、矯正學校。

對此，勞動部官員表示，這次性工法修法將新增對行為人的處罰、被害人協助，同時建立外部調查機制。教育部則說，配合行政院指示，修法將從建立更有效、友善及可信賴的申訴制度著手。

張秀鴛表示，政院版草案有研擬「性騷擾樣態指引」，明確畫分權勢性騷擾、一般性騷擾，並依照騷擾手段、類型、兩造關係與發生地點等資訊分類，在行政罰罰則上也有關聯，另也有提到性騷擾審查機制等，最終結果待行政院統一公告。

現代婦女救援基金會執行長杜瑛秋提醒，目前只有性平法明定被害人協助資源，性工法、性騷擾防治法則付之闕如，修法應加入心理輔導、諮商、社福資源、法律協助等被害人扶助保護服務。不過若一味只要求雇主提供資源，恐造成被害者求助無門，建議應有其他替代求助管道。